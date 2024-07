Expogenética Nelore vai movimentar R$ 20 milhões com leilões

A primeira edição da Expogenética Nelore-MS, feira agropecuária voltada para o segmento de reprodução, promete entrar para o calendário de eventos de Mato Grosso do Sul. Com projeção de fomentar os negócios no Estado, a expectativa é de que sejam movimentados mais de R$ 20 milhões somente em leilões durante os dez dias de festa, conforme aponta o presidente da Nelore-MS, Paulo Matos.

Com data marcada para ocorrer entre 30 de outubro e 10 de novembro deste ano, a feira tem entre os principais objetivos reunir criadores, estudiosos, profissionais e entusiastas do setor para celebrar as conquistas, além de oportunizar networking nas áreas relacionadas ao melhoramento genético e movimentar toda a cadeia produtiva do agronegócio no Estado.

“Estão confirmados ao longo do evento a realização de 10 leilões de touros e ainda shopping, onde as imagens dos animais são exibidas ao vivo. Na comercialização genética de touros, sêmens, embriões e fêmeas reprodutoras, é esperada a movimentação de mais de R$ 20 milhões”, detalha Paulo Matos ao Correio do Estado.

O presidente da Nelore-MS acrescenta que os valores negociados durante a Expogenética devem ser muito superiores aos R$ 20 milhões, uma vez que haverá ainda as atividades de comercialização dentro do parque de exposições.

“Vamos oferecer um layout semelhante ao da Expogrande, com mais de 150 stands disponíveis para empresas do segmento agropecuário”, explica Matos.

Para o representante da Nelore o evento é de extrema importância para o Estado e reforça a grandiosidade que MS possui no contexto nacional na produção de genética melhoradora.

“Esse evento vem consagrar e mostrar essa força para o restante do País, pois a genética produzida aqui no Estado é exportada para todo o Brasil, porque aqui existe uma quantidade impressionante de produtores de touros, melhoradores de genética”.

Durante a feira também serão apresentados o melhoramento genético da raça nelore para embaixadas dos países que possuem relação comercial com o Brasil e principalmente com Mato Grosso do Sul, o que deve contribuir para que essa genética seja democratizada, valorizando o trabalho sério e competente do produtor da raça nelore de MS, comenta Paulo Matos.

Em conclusão, Matos reforça que a realização da exposição chega para fomentar toda a cadeia produtiva do Estado, impactando não somente o setor agropecuário, como o turismo. “Queremos movimentar toda a cadeia de eventos, impactando hotéis, restaurantes, bares e afins. Dessa forma a expectativa é movimentar toda a economia de Mato Grosso do Sul”.

EXPOGENÉTICA MS

Em sua primeira edição, a pretensão da Expogenética Nelore-MS é se consolidar como uma feira com entretenimento voltado para toda a família. Além da expectativa de negócios com leilões de touros já confirmados, terá shopping ao vivo, palestras do melhoramento, evoluções na reprodução, conceito e conceito de nutrição, todos voltados para produtores que atuam ou queiram conhecer mais sobre a área de reprodução e melhoramento genético.

Para o público em geral está previsto uma variedade de shows, entre atrações nacionais e regionais, que prometem animar os visitantes e ainda uma etapa do rodeio em touros da Professional Bull Riders (PBR) Brasil.

“Para os dois fins de semanas que terão ao longo da feira e na etapa de rodeio já estão conformados a realização de show com nomes da música conhecidos nacionalmente. Vamos divulgar mais próximo a ferira”, ressalta Paulo Matos.

Programado para acontecer no tradicional Parque de Exposições Laucídio Coelho, endereço já conhecidos das feiras de agronegócio, o local contará com parque de diversões para a criançada e ainda uma área comercial onde estarão situados os stands e também uma praça de alimentação completa.

LANÇAMENTO

Na tarde desta quarta-feira, será realizado o lançamento da primeira edição da Expogenética Nelore-MS. O evento que terá início às 17 horas, no auditório da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), localizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Na ocasião será apresentado o planejamento e estrutura do evento, que é realizado pela Nelore-MS e Acrissul.