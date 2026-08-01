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Financiamento de imóveis cresce em Mato Grosso do Sul

Estado registrou aumento de 26% nas operações no primeiro semestre, refletindo o aquecimento do mercado imobiliário e da procura por crédito

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

01/08/2026 - 07h30
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O mercado de financiamento imobiliário voltou a dar sinais de recuperação em Mato Grosso do Sul no primeiro semestre deste ano, após registrar o pior desempenho dos últimos anos em 2025. Entre janeiro e junho, foram financiados 2.406 imóveis no Estado, movimentando R$ 864,6 milhões em operações com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram contratadas 2.029 unidades e liberados R$ 686,1 milhões, o avanço foi de 18,6% no número de imóveis financiados e de 25,9% no volume de recursos.

Os dados foram enviados com exclusividade ao Correio do Estado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). 

Apesar da recuperação, o mercado ainda está distante do auge registrado em 2021 e 2022. Há quatro anos, Mato Grosso do Sul atingiu o maior volume da série recente, com 4.531 imóveis financiados e R$ 1,29 bilhão em crédito habitacional. Desde então, o setor acumulou três anos consecutivos de retração antes de voltar a crescer neste ano.

Os dados mostram que, em 2023, o volume financiado caiu para R$ 936 milhões, com 3.236 contratos. Em 2024, foram R$ 893 milhões, distribuídos em 2.858 financiamentos. Já em 2025 o mercado chegou ao menor número de operações desde 2020, com apenas 2.029 imóveis financiados.

Embora o número de contratos tenha voltado praticamente ao mesmo nível observado em 2020, quando foram financiadas 2.395 unidades, o valor movimentado cresceu significativamente.

Naquele ano, o crédito imobiliário somava R$ 569,8 milhões, cerca de R$ 295 milhões a menos que os R$ 864,6 milhões registrados no primeiro semestre deste ano.

Em entrevista recente ao Correio do Estado, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região de Mato Grosso do Sul (Creci-MS), Roberto da Cunha, disse que parte dessa recuperação é resultado das mudanças implementadas no programa Minha Casa, Minha Vida. Segundo ele, a reformulação do programa para o biênio 2025-2026 ampliou o acesso ao financiamento, principalmente para as famílias de menor renda.

“Houve avanços importantes nos programas habitacionais e na diversificação das linhas de financiamento, especialmente com a reformulação e atualização do Minha Casa, Minha Vida, que ampliou o alcance, reajustou as faixas de renda e reforçou os subsídios para famílias de menor renda. Essas mudanças ajudaram a ampliar o acesso à casa própria, principalmente nas faixas 1 e 2 do programa”, afirmou.

O desempenho de MS acompanha o cenário positivo nacionalO desempenho de MS acompanha o cenário positivo nacional - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

CUSTO

Apesar disso, o presidente do Creci-MS destaca que o custo do crédito continua sendo um entrave para muitas famílias.

“As taxas de juros ainda elevadas em 2026, em geral acima de 10% ao ano para financiamentos tradicionais, continuam limitando o poder de compra de muitas famílias, especialmente aquelas com renda formal instável ou informal. Além disso, a exigência de comprovação de renda formal permanece como um obstáculo relevante para uma parcela da população que tem capacidade de pagamento, mas não atende aos critérios tradicionais das instituições financeiras”, disse.

O desempenho de MS acompanha um cenário positivo no mercado nacional. Segundo a Abecip, as concessões de crédito imobiliário no País somaram R$ 180,9 bilhões no primeiro semestre deste ano, crescimento de 23% em relação aos R$ 147,1 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.

Ao todo, aproximadamente 850 mil imóveis foram financiados com recursos do SBPE, do FGTS e outras fontes.

Somente as operações realizadas com recursos da poupança alcançaram R$ 93,7 bilhões entre janeiro e junho, alta de 29% em relação aos R$ 72,9 bilhões do primeiro semestre de 2025. 

Dentro desse segmento, os financiamentos destinados à construção cresceram 107%, enquanto as operações para aquisição de imóveis avançaram 12%, com predominância dos imóveis usados, responsáveis por mais de 70% das contratações.

Na avaliação do presidente da Abecip, Michel Cury, os números demonstram que a demanda por moradia continua elevada, mesmo em um ambiente de juros altos.

“O crescimento de 23% do crédito imobiliário no primeiro semestre reforça a resiliência do setor para a economia e para as famílias brasileiras. Houve avanços expressivos no FGTS, especialmente com o Minha Casa, Minha Vida, além da alta de 12% nas operações via SBPE. Ao mesmo tempo, a elevação da curva de juros pressiona o custo do funding e reforça a necessidade de diversificar as fontes de recursos do setor”, avaliou Cury.

A entidade alerta, porém, que o financiamento habitacional enfrenta um desafio estrutural. Nos últimos cinco anos, a caderneta de poupança acumulou retiradas líquidas de R$ 273 bilhões, enquanto a demanda por crédito continua crescendo.

Apenas no primeiro semestre deste ano, a saída líquida de recursos da poupança foi de R$ 31 bilhões, inferior aos R$ 38 bilhões retirados no mesmo período de 2025.

Segundo a Abecip, esse cenário reforça a necessidade de ampliar fontes alternativas de financiamento para garantir recursos de longo prazo capazes de sustentar a expansão do crédito imobiliário nos próximos anos.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2990, sexta-feira (31/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

01/08/2026 08h14

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2990 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 31 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 270 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 8.598,72)
  • 4 acertos - 302 apostas ganhadoras (R$ 130,16)
  • 3 acertos - 6.078 apostas ganhadoras (R$ 3,23)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 3.869,42)
  • 4 acertos - 336 apostas ganhadoras (R$ 116,98)
  • 3 acertos - 6.260 apostas ganhadoras (R$ 3,13)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2990 são:

Primeiro sorteio

  • 38 - 35 - 25 - 14 - 11 - 13

Segundo sorteio

  • 15 - 46 - 19 - 07 - 40 - 23

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2991

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 3 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2991. O valor da premiação está estimado em R$ 450 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2957, sexta-feira (31/07): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

01/08/2026 08h13

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2957 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 31 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 85.134,71)
  • 18 acertos - 71 apostas ganhadoras, (R$ 2.248,28)
  • 17 acertos - 734 apostas ganhadoras, (R$ 217,47)
  • 16 acertos - 3903 apostas ganhadoras, (R$ 40,89)
  • 15 acertos - 16035 apostas ganhadoras, (R$ 9,95)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2957 são:

  • 37 - 82 - 80 - 38 - 01 - 46 - 09 - 91 - 10 - 72 - 12 - 35 - 83 - 54 - 13 - 00 - 79 - 18 - 84 - 25 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2958

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 3 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2958. O valor da premiação está estimado em R$ 6,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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