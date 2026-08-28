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Governo envia projeto para adiar o fim do deficit da previdência

Nova proposta estende até 2065 o pagamento do rombo atuarial e reduz aportes do Estado nos primeiros anos

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

28/08/2026 - 07h45
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O governo de Mato Grosso do Sul quer ampliar em 19 anos o prazo para zerar o deficit atuarial da previdência dos servidores estaduais. O plano em vigor prevê a eliminação do rombo até 2046, mas o Projeto de Lei nº 127/2026, encaminhado pelo Executivo à Assembleia Legislativa, propõe estender o cronograma até 2065, reduzindo os aportes que o Estado terá de fazer nos próximos anos.

A mudança representa um alívio para o caixa estadual no curto prazo, ao diminuir os valores que precisam ser destinados ao Regime Próprio de Previdência Social (MSPrev), embora prolongue por quase duas décadas o período de amortização do passivo previdenciário.

O plano atualmente em vigor foi aprovado em novembro de 2024, por meio da Lei nº 6.339/2024, e passou a produzir efeitos em 2025. A legislação estabeleceu uma sequência de aportes suplementares, recursos que vão além das contribuições patronais obrigatórias, para que o deficit fosse eliminado até 2046.

Pelo cronograma anterior, os aportes chegariam a cerca de R$ 645 milhões anuais e seriam mantidos até o fim do período de amortização.

Neste novo projeto, o governo propõe substituir esse calendário por outro mais longo. No texto enviado à Assembleia, o aporte suplementar previsto para este ano é de R$ 188,1 milhões (R$ 15,7 milhões por mês).

Em 2027, sobe para R$ 293,4 milhões anuais (R$ 24,45 milhões mensais). Em 2028, chega a R$ 396,9 milhões e, em 2029, a R$ 423,8 milhões. A partir de 2030, o valor anual passa a ser de R$ 450,6 milhões (R$ 37,55 milhões mensais), permanecendo nesse patamar até 2065. 

A alteração foi motivada pela nova avaliação atuarial do MSPrev. O relatório deste ano aponta deficit atuarial de R$ 6,342 bilhões, valor que passou a ser utilizado como referência pelo projeto de lei. Na mensagem encaminhada à Assembleia, o governador Eduardo Riedel afirma que o relatório “demonstrou redução do deficit para o valor de R$ 6.342.909.340,11”. 

Apesar da redução do deficit, a estratégia adotada pelo governo é alongar o período de pagamento. O estudo atuarial elaborado pela Brasilis Consultoria, contratada pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev), apresenta a possibilidade de revisão do plano justamente em razão do novo cálculo.

O parecer aponta que o plano de amortização anterior tinha valor presente de R$ 9,16 bilhões em aportes futuros, acima do deficit atuarial então calculado. Com a nova avaliação, foi possível redesenhar o cronograma de pagamentos. 

ALÍVIO

O efeito mais imediato da mudança é a redução do desembolso previsto para os próximos anos. O Estado deixa de seguir uma trajetória de aportes mais elevados para adotar parcelas menores inicialmente, aumentando gradualmente os valores até chegar ao patamar de R$ 450,6 milhões anuais.

O relatório atuarial considera, inclusive, a perspectiva de novas contratações de servidores públicos. Um parecer específico analisou o impacto previdenciário da eventual admissão de 2 mil professores, utilizando como referência as características médias da atual massa de servidores. 

A avaliação mostra a dimensão do passivo previdenciário. Na base considerada pelo estudo, havia 31.780 servidores civis ativos, 25.049 aposentados e 5.006 pensionistas. Entre os militares, eram 6.886 ativos, 4.652 inativos e 1.403 pensionistas. 

O novo cronograma, portanto, não elimina a necessidade de aportes elevados. A diferença é que o Estado ganha mais tempo para fazer o equacionamento, transferindo parte do esforço financeiro para os anos seguintes.

PROJETO

Para alterar o calendário estabelecido pela Lei nº 6.339/2024, o governo precisa da aprovação dos deputados estaduais. O projeto encaminhado pelo Executivo revisa o plano de amortização e altera dispositivos da legislação previdenciária.

A proposta também autoriza a Secretaria de Estado de Fazenda a confrontar os valores já aportados neste ano com o novo cronograma e compensar eventuais diferenças nos repasses seguintes. A medida considera que os pagamentos são realizados mensalmente e que o novo plano está sendo apreciado durante o exercício. 

Na mensagem, Riedel justifica a revisão afirmando que, após análise da Ageprev e do Executivo, foi concluída a necessidade de alteração do plano. O governador também ressalta que o relatório atuarial foi encaminhado ao Ministério da Previdência Social e apresentado ao Conselho Deliberativo da Ageprev. 

Além do plano de amortização, o projeto muda a composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Ageprev. Cada um passará a ter 12 titulares, incluindo representantes dos Poderes e órgãos estaduais e servidores ativos e aposentados. A justificativa é de adequar a estrutura às regras do Pró-Gestão RPPS. 

Na Assembleia, a proposta tramita como Projeto de Lei nº 127/2026, dentro do Processo nº 180/2026. A matéria entrou em tramitação nesta semana e está em primeira discussão, com período de pauta entre 27 de agosto e 2 de setembro.

O ponto central da proposta é duplo: o governo reduz o deficit atuarial calculado para o MSPrev, de um lado, mas, de outro, estica de 2046 para 2065 o prazo para zerar o passivo, diminuindo o esforço financeiro exigido do caixa estadual nos primeiros anos.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 7103, quinta-feira (27/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/08/2026 08h47

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7103 da Quina na noite desta quinta-feira, 27 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 21 apostas ganhadoras, (R$ 14.848,40)
  • 3 acertos - 2.256 apostas ganhadoras, (R$ 131,63)
  • 2 acertos - 60.350 apostas ganhadoras, (R$ 4,92)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7103 são:

  •   68 - 25 - 59 - 20 - 26

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7104

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 7104. O valor da premiação está estimado em R$ 4,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3773, quinta-feira (27/08): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

28/08/2026 08h45

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3773 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 20 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 846.630,39)
  • 14 acertos - 671 apostas ganhadoras, (R$ 909,77)
  • 13 acertos - 17754 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 186642 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 863056 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3773 são:

  •    20 - 13 - 21 - 04 - 18 - 11 - 09 - 24 - 25 - 07 - 03 - 14 - 22 - 15 - 17

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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