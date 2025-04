Governo lança plataforma digital gratuita com oferta de emprego e qualificação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), lançou, nesta quarta-feira (30), o Programa MS Qualifica Digital, uma plataforma digital e gratuita com objetivo de oferecer vagas de emprego e qualificação profissional.

Segundo o governo, o programa é voltado para trabalhadores que desejam se capacitar ou encontrar uma vaga de emprego, empresas que precisam divulgar oportunidades e contratar profissionais qualificados e instituições de ensino que oferecem cursos de capacitação.

Entre os principais recursos da plataforma estão a busca por cursos profissionalizantes presenciais e online, cadastro de vagas e envio automático à Fundação do Trabalho (Funtrab), e a elaboração de um perfil inteligente dos candidatos, que gera sugestões personalizadas de cursos e empregos com base nas informações cadastradas.

Cada trabalhador poderá se cadastrar em até três vagas de trabalho diferentes e se inscrever nos cursos gratuitos, mesmo que não esteja a procura de emprego.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, apresentou dados que apontam que há 1,473 milhão de pessoas na força de trabalho no Estado. Destas, 1,418 milhão estão ocupadas e 55 mil desocupadas, o que deixa MS como o quinto estado com a menor taxa de desocupação do País.

O governador disse que a melhor forma de celebrar o Dia do Trabalhador, comemorado nesta quinta-feira (1º), é gerando oportunidades de trabalho para quem não tem e, para quem já está empregado, oferecer melhor qualificação.

"Entendo que é um instrumento básico a tecnificação dessa oportunidade, a vaga, e aquele que precisa de de trabalho. Esse projeto tem feito com o que o MS atinja o índice com uma das menores taxas de desocupação do Brasil, a partir de vagas que estão abertas e de pessoas que não estão conseguindo acessar essa vaga, seja por qualificação, por desconhecimento, e a tecnologia, por meio do aplicativo ou de outras conexões, ela tem permitido isso", disse o governador.

"O aplicativo também é uma ferramenta de qualificação e aí entram os parceiros, estamos falando da indústria, do comércio, do agro, do serviço, do transporte. Então a gente tem feito com que a demanda não fique sem resposta para as pessoas que precisam e querem trabalhar", acrescentou o governador.

Riedel disse ainda que a consequência direta de oferecer qualificação e oportunidades é na área social, pois ofertando emprego, renda e dignidade, se diminui ano a ano o apoio social. "Para nós, emprego é o melhor programa social que existe", pontuou.

O programa está disponível pelo site MS Qualifica Digital e pelo aplicativo MS Digital para Android e IOS. Para acessar, basta ter uma conta gov.br.