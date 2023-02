Governo volta a cobrar impostos sobre combustíveis, com peso maior na gasolina

INFORME PUBLICITÁRIO

Descubra como Estampinha Ateliê, Queijaria Estância Vó Zilda e Cutelaria Imperial inovaram e alcançaram o sucesso nos negócios

Inovar caminhos ao empreender é como descobrir novas rotas, explorar possibilidades e estar aberto a ideias e tecnologias. É preciso deixar a estrada convencional e adentrar um caminho desafiador, que exige muito empenho. E é justamente isso que o Sebrae/MS propõe em 2023.

Com o mote “Inovando Caminhos Para Empreender”, o objetivo é ser parceiro do empreendedor em uma jornada de descobertas, que inclui inovação, capacitação e adaptabilidade para enfrentar os desafios do mercado.



Neste sentido, o Sebrae acompanha a trajetória de empresários que trilharam diferentes caminhos ao empreender.

São histórias inspiradoras de empreendedores que souberam aproveitar as oportunidades e inovar em seus negócios, como no caso dos empreendimentos Estampinha Ateliê, Queijaria Estância Vó Zilda e Imperial Cutelaria, localizados em Campo Grande (MS).

Conheça esses exemplos de como a inovação pode ser a chave para o sucesso:

Estampinha Ateliê – Maiara Mattia e Juliana Escobar, ambas publicitárias, uniram forças para fundar o Ateliê Estampinha. A empresa surgiu da vontade de Juliana em empreender: após enfrentar um desafio pessoal com a saúde do filho mais novo, ela apostou em ter um negócio para ficar mais próxima da família, enquanto Maiara quis juntar a paixão por desenhos à decoração infantil.

O Ateliê Estampinha é o resultado da união dessas mães empreendedoras, que buscam trazer um toque lúdico e personalizado para a decoração de quartos infantis.

Embora os primeiros passos do Ateliê Estampinha não tenham sido fáceis, as empreendedoras conciliaram a maternidade, a casa e o negócio com disciplina e organização. A capacitação neste período foi essencial.

“Cursos foram fundamentais no início do negócio, já que existem muitas regras e ‘macetes’ para abrir um empreendimento. Com o respaldo do Sebrae, aprendemos a cobrar, gerar notas fiscais, além de aprender mais sobre o nosso produto. Isso nos fez sentir mais seguras e preparadas”, enfatizou Maiara.

O negócio cresceu e tomou forma, levando para cada quartinho um charme único. Com planos de expansão ambiciosos, o Ateliê Estampinha busca se tornar referência em decoração de quarto infantil no mercado brasileiro.

“A gente é um ateliê moderno, prático e lúdico, tanto para a criança quanto para a mãe”, complementa a sócia, Juliana Escobar. Para alcançar esse objetivo, a empresa já possui um e-commerce.

Outra meta é produzir estampas autorais em larga escala para atender ao mercado. “Esse é o nosso maior plano para o futuro, aumentar essa escala de desenho próprio, de desenho autoral”, finaliza.

Queijaria Estância Vó Zilda - Com perseverança e inovação, o casal Cristhiane Vicente Nantes Santos e Isaac Santos Neto decidiu empreender, após Cristhiane ser desligada do trabalho, em 2015.

Foi assim que surgiu a Queijaria Estância Vó Zilda, que inovou caminhos ao empreender com a busca incessante por novas técnicas e melhoria contínua, contando com o apoio do Sebrae/MS.

Ao longo do processo, a dupla de empresários enfrentou desafios longos, como a busca pelo ponto ideal do queijo coalho temperado e tradicional.

Cristhiane e Isaac aprenderam a reaproveitar o soro após terem participado de um curso no circuito itinerante Rota Rural, que integra as ações do programa Juntos pelo Agro do Sebrae/MS e Sistema Famasul.

O soro, que antes era descartado, passou a ser matéria-prima de uma técnica desenvolvida para produzir ricota cremosa com aproveitamento.

“A gente já tinha tentado fazer ricota e ela não dava um bom rendimento, ficava uma massa seca. No Rota Rural, aprendemos uma técnica diferenciada, que deu cremosidade e um volume de sólidos”, conta Cristiane. “A gente conseguiu agregar uma renda na queijaria com o soro, que era descartado de outras formas. Foi muito válido”, completa.

Graças ao apoio do Sebrae, a Queijaria Estância Vó Zilda teve a oportunidade de participar do evento Mundial de Queijo, em São Paulo, que ocorreu em setembro de 2022.

A iniciativa reconhece os melhores queijos do mundo, com foco nos brasileiros.

Na ocasião, o casal inscreveu dois produtos: o coalho temperado e o queijo maturado na cachaça de cerejeira. A participação no evento foi um grande sucesso e uma excelente oportunidade para a queijaria se destacar no mercado.

Imperial Cutelaria - A empresa de facas para culinária nos segmentos gourmet, churrasco e aventuras, foi fundada em 2009 por Alexandre Barbosa, mestre cuteleiro da terceira geração da família.

Ele trabalhava com refrigeração industrial, mas saiu para perseguir a sua paixão, acompanhado de sua esposa, Edilce Mesnerowski, que juntou-se a ele para conduzir a Imperial Cutelaria, a “marca dos chefes”.

A proposta é a de criar produtos práticos, funcionais e de qualidade durável, que resolvam o dia a dia tanto na cozinha quanto em churrascos profissionais, além de impactarem pelo formato e beleza.

Reconhecida em nível nacional e internacional, em 2022, a Imperial ganhou o Prêmio Mesa São Paulo como a melhor cutelaria no segmento de gastronomia e, em fevereiro do mesmo ano, inaugurou a primeira loja conceito de cutelaria do Brasil em Campo Grande, com mais de 500 produtos.

Junto ao Sebrae/MS, realizou consultorias diversas, que resultaram no aprimoramento da empresa. Uma das melhorias foi o processo de reestruturação de procedimentos e cultura organizacional, a partir da implementação de iniciativas para motivar os colaboradores.

“Gerenciar várias pessoas é desafiador e um dos papéis do líder é identificar o perfil adequado para cada vaga”, destacou Edilce Mesnerowski. Ela também acredita que o autoconhecimento é crucial para uma liderança eficaz. Com o seu compromisso com a inovação e a melhoria contínua, a empresa está bem-posicionada para continuar a crescer com líderes apaixonados. “Esses líderes têm que ser apaixonados pelo propósito da empresa e a empresa tem que entender o propósito dele, para não ser uma via única”, ressaltou.

Com o mote “Inovando Caminhos Para Empreender”, neste ano o Sebrae/MS aposta em várias estratégias para apoiar empresários, além de melhorar o ambiente para quem quer abrir um negócio.

Algumas delas são o Programa Cidade Empreendedora, executado junto às prefeituras parceiras para a transformação da economia local; o Pró-Pantanal – Programa de Apoio à Recuperação Econômica do Bioma Pantanal, que visa o desenvolvimento socioeconômico do bioma; o Polo Sebrae de Ecoturismo, centro de referência do Sistema Sebrae para o turismo sustentável no País, localizado em Bonito; entre outras iniciativas que fortalecem o ambiente de negócios de Mato Grosso do Sul.

Para atuar diretamente junto ao empreendedor, o Sebrae/MS conta, também, com o Atendimento, e um dos destaques para 2023 é o Programa Sebrae Delas – Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso, voltado à aceleração de negócios comandados por mulheres.

Existem, ainda, ações voltadas ao fomento da inovação e seus ecossistemas, tendo o laboratório Living Lab como um acelerador de empresas e soluções; a formação de lideranças, com o Polo de Liderança Sebrae; atuação e projetos em parceria com o setor produtivo e o fortalecimento das conexões com grandes empresas.

