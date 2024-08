Inflação de julho fecha em 0,29% e acumula 4,57% nos últimos 12 meses

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (09) o balanço final da inflação de julho na capital sul-mato-grossense. Campo Grande fechou o primeiro mês do semestre com 0,29%, 0,17 pontos percentuais acima do apontado em junho (0,12%) e acumula 2,60% nos sete meses do ano e 4,57% nos últimos 12 meses.

Ainda de acordo com o informativo apresentado, seis dos nove grupos de produtos registraram aumento em julho, com Transportes sendo aquele com maior variação (1,29%) e impacto (0,28 p.p.), seguido por Habitação, com 1,18% e 0,18 pontos percentuais.

No outro lado da moeda, Alimentação e Bebidas apresentou queda (-1,32% e -0,29 p.p.), sendo os principais responsáveis: tomate (-32,76%), cenoura (-27,43%), mamão (-27,91%), batata inglesa (-12,54%), cebola (-9,46%) e macarrão (-3,51%). Já na contramão, as altas no quesito foram apresentadas pelos seguintes alimentos: banana-maçã (14,92%), banana-d’água (10,67%), laranja-pêra (9,67%), alho (4.17%), frango inteiro (3,55%) e o café moído (3,29%).

No geral, a maior queda do quesito foi para alimentação no domicílio, que caiu 1,59% em julho. Já a alimentação fora do domicílio, como cerveja (-2,18%), lanche (-0,69%) e refeição (-0,32%), registrou queda de 0,09% em relação ao mês anterior e fechou o mês com -0,57%.

Destaques de outros grupos

SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS - Leve queda (-0,01%) após 11 meses de alta

Produto para a pele (1,52%);

Desodorante (1,50%);

Exame de laboratório (1,07%);

Hospitalização e cirurgia (-2,17%);

Hipotensor e hipocolesterolêmico (-2,45%);

Psicotrópico e anorexígeno (-2,64%).

TRANSPORTES - A maior variação no mês, com 1,29%

Passagens aéreas (23,38%);

Etanol (4,52%);

Gasolina (3,28%);

Óleo lubrificante (-0,75%);

Conserto de automóvel (-1,39%).

VESTUÁRIO - Variação mensal de 1,11%

Joia (2,71%);

Vestido feminino (2,35%);

Calça comprida masculina (2,22%);

Sapato feminino (-2,33%);

Bermuda/short infantil (-2,38%).

ARTIGOS DE RESIDÊNCIA - Variação mensal de 0,57%

Conserto de bicicleta (2,18%);

Computador pessoal (1,95%);

Móvel para quarto (1,89%);

Artigos de iluminação (-1,71%);

Móvel para sala (-2,33%).

DESPESAS PESSOAIS - Variação mensal de 0,49%

Pacote turístico (2,26%);

Cinema, teatro e concertos (1,64%);

Tratamento de animais (clínica) (-0,87%);

Brinquedo (-1,46%);

Serviços de higiene para animais (-2,04%).

EDUCAÇÃO - Leve alta de 0,02%

Autoescola (2,37%);

Livro não didático (0,68%);

Caderno (-0,01%);

Artigos de papelaria (-0,51%);

Livro didático (-0,86%).

SAIBA

No brasil, julho registrou 0,38% no IPCA, 2,87% no ano e 4,50% nos últimos 12 meses. O resultado do mês veio acima das expectativas do mercado financeiro, que esperavam aumento de 0,35% dos preços. No acumulado, era esperada uma alta de 4,47%. Em junho, o IPCA nacional foi de 0,21%.

