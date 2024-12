INSS abre concurso com salário de R$ 14,1 mil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acaba de publicar o edital para seu aguardado concurso público de 2025. O certame oferece 500 vagas para o cargo de Perito Médico Federal, sendo 250 vagas de preenchimento imediato e outras 250 para formação de cadastro reserva.

Este concurso é de grande relevância para o fortalecimento do quadro de servidores do INSS. Dados de outubro de 2024 indicavam a existência de 23.023 cargos vagos no instituto, evidenciando a necessidade de recomposição do quadro funcional.

Vagas

O concurso é destinado exclusivamente para o cargo de Perito Médico Federal, com remuneração inicial atrativa de R$ 14.166,99. Com a progressão na carreira, os salários podem chegar a R$ 22.625,14.

Para participar, os candidatos devem possuir graduação de nível superior em Medicina, com registro válido no conselho regional correspondente. Além do salário, o cargo oferece benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000 e auxílio-saúde de R$ 130.

As oportunidades serão distribuídas por todo o país, com concentração nos estados do Norte e Nordeste. Segundo o secretário de Regime Geral de Previdência Social, Adroaldo Portal, a intenção é convocar os 500 aprovados de forma imediata.

Para o Mato Grosso do Sul, estão previstas três vagas, sendo uma destinada à cota para pretos e pardos.

Como participar

As inscrições serão realizadas entre 23 de dezembro de 2024 e 9 de janeiro de 2025, através do site da banca organizadora, o Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

A prova objetiva está prevista para o dia 16 de fevereiro de 2025. O processo seletivo também incluirá uma etapa de avaliação de títulos.

