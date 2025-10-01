Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

PROPOSTA

Isenção do IR até R$ 5 mil pode render salário "extra" a 236 mil pessoas em MS

A expectativa é de que o projeto de lei seja pautado hoje na Câmara dos Deputados

Súzan Benites

Súzan Benites

01/10/2025 - 08h30
A possibilidade de ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para quem recebe até R$ 5 mil mensais pode significar, na prática, um alívio financeiro, equivalente a um salário extra por ano, para milhares de brasileiros.

Em Mato Grosso do Sul, segundo dados do governo federal, com base em cálculos da Receita Federal, a mudança beneficiaria cerca de 236 mil trabalhadores, que deixariam de pagar o tributo ou teriam uma redução expressiva na contribuição, aumentando o poder de compra em meio ao cenário de inflação e juros elevados.

Dois projetos com esse objetivo estão em tramitação no Congresso Nacional, o projeto de lei (PL) n° 1.952 de 2019 e o PL n°1.087 de 2025, a expectativa é de que a proposta que atualiza a tabela do IR seja pautada na Câmara dos Deputados hoje. A medida já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, em votação simbólica, no dia 24 de setembro, e agora depende da análise dos deputados para avançar. 

“A Câmara dos Deputados votará na quarta-feira [hoje] o projeto de isenção do imposto de renda (PL 1.087/2025), sob relatoria do deputado Arthur Lira. Vamos avançar com equilíbrio e diálogo, trabalhando em pautas importantes para o Brasil”, disse o presidente da Casa, deputado Hugo Motta, em uma rede social.

A diferença entre os textos é relevante porque impacta diretamente o equilíbrio fiscal. Pela proposta do governo, haveria uma compensação com a tributação mais ajustada para rendas mais altas. Já a versão alternativa pode provocar uma queda maior na arrecadação, estimada em mais de R$ 50 bilhões ao ano, o que preocupa técnicos da área econômica.

De acordo com dados oficiais do governo federal, 162,9 mil sul-mato-grossenses que recebem até R$ 5 mil mensais deixarão de pagar IR caso o projeto seja aprovado. Outros 73,8 mil contribuintes, com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,3 mil, terão descontos progressivos, reduzindo a carga tributária.

Para especialistas, a mudança funciona como uma espécie de “injeção silenciosa” de recursos nos orçamentos familiares. A expectativa é de que a medida entre em vigor a partir de 2026.

O projeto responde a uma defasagem histórica na tabela do IR, que não acompanhava a inflação e penalizava justamente as faixas de renda mais baixas e médias. A promessa de ampliar a isenção foi um dos compromissos de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e já havia começado em 2023, com a elevação do limite para R$ 2.824 mensais.

O relator do texto no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), destacou que a correção da tabela é uma demanda antiga. “A última vez que a tabela foi corrigida de maneira significativa foi em 2015. De lá para cá, tivemos um acúmulo inflacionário que empurrou trabalhadores para faixas de tributação que não condizem com a sua realidade econômica”, afirmou.

IMPACTO

De acordo com cálculos realizados por Welinton Mota, diretor tributário da Confirp Contabilidade, para o jornal Valor Econômico, a mudança pode representar um ganho anual equivalente a um salário extra para trabalhadores que hoje pagam Imposto de Renda sobre rendas de até R$ 5 mil.

Um trabalhador que ganha R$ 5 mil mensais terá uma economia de R$ 313 por mês no IR descontado em folha. Em um ano, considerando o 13º salário, a redução chega a R$ 4.067, ou seja, quase um salário a mais. 
Para o diretor de auditoria interna e assuntos regulatórios da Contabilizei, Diego Zacarias Santos, a atualização é necessária para corrigir distorções acumuladas ao longo dos anos.

“O projeto atualiza a tabela do IR com base em critérios de correção monetária e amplia a isenção para uma faixa de renda que, até então, estava sujeita à tributação e era considerada baixa para o custo de vida nas grandes cidades”, explicou.

Ele destaca que a proposta também traz avanços técnicos. “A ampliação da faixa de transição evita saltos abruptos na tributação, permitindo um ajuste gradual do imposto à medida que a renda do contribuinte aumenta”, disse.

Segundo Santos, a estrutura escalonada prevista no projeto “estabelece uma lógica de tributação para as altas rendas, seguindo princípios de progressividade previstos na legislação fiscal”.

Essa calibragem, de acordo com o especialista, é fundamental para equilibrar a renúncia fiscal. “A estrutura permite compensar as perdas de arrecadação com a ampliação da faixa de isenção, sem comprometer o equilíbrio fiscal”.

Ele ainda ressalta os efeitos práticos para a população. “Do ponto de vista técnico, a extensão da faixa de desconto permite atender um número maior de contribuintes que estão na fronteira entre a isenção e a tributação. Isso reduz distorções e torna a tabela mais compatível com a evolução de renda”, finaliza.

DIVERGÊNCIAS

O tema gera divergências entre os parlamentares. Parte dos deputados defende a aprovação imediata, argumentando que a atualização da tabela é uma questão de justiça social e que beneficia, sobretudo, a classe média, mais pressionada pelo custo de vida nos últimos anos.

Outros, no entanto, alertam para o risco de perda de arrecadação em um momento em que o governo busca fechar as contas públicas e cumprir metas fiscais. Para os críticos, a proposta deveria vir acompanhada de medidas de compensação, como a ampliação da tributação sobre lucros e dividendos ou ajustes em benefícios fiscais concedidos a setores específicos.

O projeto zera o Imposto de Renda devido pelos contribuintes que recebem até R$ 5 mil por mês. Além disso, reduz parcialmente o imposto de quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350, de forma proporcional, redução maior para quem se aproxima do valor mínimo, e decrescente à medida que a renda aumenta. Hoje, é isento do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos ou R$ 3.036 por mês, no valor atual.

O presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL) apontou em seu parecer que o mecanismo de redução decrescente evita descontinuidade e assegura progressividade, corrigindo parcialmente a “defasagem histórica” da tabela do Imposto de Renda.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2301, terça-feira (30/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/10/2025 08h27

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2301 da Timemania na noite desta terça-feira, 30 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 29 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 67.620,08)
  • 5 acertos - 237 apostas ganhadoras, (R$ 1.630,38)
  • 4 acertos - 4.327 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 40.821 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: CASCAVEL /PR - 10.614 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2301 são:

  • 16 - 58 - 21 - 44 - 60 - 30 - 41
  • Time do Coração: Cascavel - PR

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2305

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 02 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2305. O valor da premiação está estimado em R$ 29,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6840, terça-feira (30/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/10/2025 08h26

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6840 da Quina na noite desta terça-feira, 30 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 33 apostas ganhadoras, (R$ 16.377,54)
  • 3 acertos - 3.784 apostas ganhadoras, (R$ 136,02)
  • 2 acertos - 94.641 apostas ganhadoras, (R$ 5,43)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6840 são:

  • 43 - 46 - 74 - 36 - 26

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6845

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 01 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6845. O valor da premiação está estimado em R$ 11,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

