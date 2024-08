Lojistas da Capital projetam aumento de 15% nas vendas com o Dia dos Pais

Nos dias que antecedem o Dia dos Pais, movimento foi bom na Rua 14 de Julho, a principal via comercial do centro de Campo Grande - Foto: Gerson Oliveira

Em Campo Grande, o comércio já está se aquecendo para o Dia dos Pais, com expectativas otimistas que apontam para um aumento significativo nas vendas em 2024.

De acordo com relatos de lojistas da área central da cidade, a projeção é de um crescimento de cerca de 15% em relação ao ano passado, refletindo um cenário positivo para o setor.

Gerente de uma loja especializada em tênis, na Rua 14 de Julho, Ricardo Luiz Santos destaca o entusiasmo com a data.

“Já tem gente atrás do presente. Estamos com a campanha de Dia dos Pais ativa há algumas semanas e estamos tendo um bom retorno. Está saindo bastante mercadoria”, relata.

O comerciante conta ainda que está com a loja abastecida com novidades destinadas ao Dia dos Pais. “Estamos preparados para um aumento significativo nas vendas nas próximas semanas, pois é uma data que normalmente traz as pessoas para o centro”, afirma Santos, que ressalta uma projeção de aumento nas vendas de pelo menos 15% em relação ao ano passado.

O líder de visual merchandising da Passaletti, Lucas Matheus, também compartilha um otimismo crescente. “Estamos animados com o Dia dos Pais e inclusive já observamos um aumento na movimentação dentro da loja, especialmente na procura por artigos masculinos”.

Quando questionado sobre as perspectivas de vendas para a data comemorativa Matheus aponta um aumento nas vendas em relação ao ano passado, com uma elevação de cerca de 10% a 15%.

Na loja, Avenida localizada na região central, a gerente Nathalie Cristina expressa confiança no sucesso da data. “Estamos bem animados com a data. Tanto é que já recebemos, nesta semana, dois caminhões de mercadoria, que totalizaram R$ 31 mil, para abastecer bem a loja e oferecer opções variadas para os clientes”, revela.

De acordo com Nathalie a expectativa está bem grande para que o comércio consiga dar uma reagida e lotar a loja. “Temos percebido já uma procura para roupas ‘tal pai, tal filho’, conjuntos de calçado que vêm com cinto e carteiras”, detalha.

Em relação ao ano passado, a gerente conta que esperam por um aumento de 10%, uma vez que a loja trabalha com crescimento referente ao ano anterior. “O compromisso de venda é de R$ 1,648 milhão”, destaca Nathalie.

De acordo com o mestre em economia Lucas Mikael, a xpectativa positiva para o Dia dos Pais reflete um cenário de recuperação e confiança no comércio da Capital . Com a preparação antecipada e o aumento da movimentação nas lojas, os varejistas estão se preparando para uma das datas mais importantes do calendário comercial”.

Segundo Mikael, a combinação de novas mercadorias e estratégias de marketing anteveem a previsão positiva para atrair os consumidores ao centro de Campo Grande nas próximas semanas.

“A movimentação crescente e o entusiasmo dos clientes indicam um cenário promissor para o setor varejista local”, reforça Mikael.

PESQUISA

O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio Mato Grosso do Sul (IPF MS) em parceria com o Sebrae MS divulgou recentemente uma pesquisa sobre a intenção de consumo e a forma como os residentes de Mato Grosso do Sul planejam comemorar o Dia dos Pais em 2024.

O levantamento aponta para um cenário otimista, entretanto a disposição para gastos em comparação ao anterior é 7% menor, onde o valor médio total é de R$ 412,97.

Para o comércio, o levantamento aponta uma movimentação de R$ 349,88 milhões que serão injetados na economia do Estado. Deste valor, R$ 148,30 milhões será para presentes, e R$ 201,58 milhões para as comemorações

A pesquisa mostra ainda que 50,23% dos consumidores de Mato Grosso do Sul planejam celebrar o Dia dos Pais com presentes., enquanto outros 49,77% afirmam que não vão presentear.

Entre os que vão presentear, as preferências são as roupas (42%), seguidas pelos perfumes/cosméticos (24%) e calçados (21%).

O presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo, destaca que é importante o empresário ficar atento ao comportamento do consumidor. “A pesquisa mostra que 54% dos entrevistados buscam qualidade do produto, e 27% vão comprar o presente preferido do homenageado. Então, é o momento de atender esse cliente com assertividade desde o momento em que ele entra na sua loja até o pós-venda”, explica.

Para a economista do IPF MS, Regiane Dedé de Oliveira, observar as preferências do consumidor é um dos itens importantes, como por exemplo a forma de pagamento que faz parte do trajeto das vendas.

A maioria afirma que prefere pagar à vista com desconto, são 64% dos entrevistados. Então, é o momento de criar conexão com os clientes, fidelizar e mostrar as opções, para que eles voltem depois”, sugere.

O que segundo a economista se trata de uma oportunidade ímpar, já que 86% garantem que vão comprar presencialmente.

Para os especialistas o aumento na intenção de consumo é um alívio para o comércio local, que viu um crescimento nas vendas durante o período de festas em anos anteriores. A expectativa é que o comércio em Mato Grosso do Sul experimente um aumento considerável nas vendas, especialmente nas semanas que antecedem o Dia dos Pais, previsto para o dia 11 de agosto.

Além dos presentes, muitos entrevistados mencionaram que a celebração incluirá atividades especiais, como almoços e jantares em família.

A pesquisa revelou que os consumidores planejam reservar um espaço em restaurantes locais para a comemoração, com um gasto médio de R$ 214,20, o que representa uma oportunidade adicional para os negócios de alimentação e entretenimento.

