Lucro de gigante da celulose de MS cai pela metade

Dados divulgados nesta terça-feira (25) revelam que a Eldorado Brasil Celulose fechou 2024 com lucro líquido de R$ 1,096 bilhão. Isso significa que a gigante da celulose instalada em Três Lagoas lucrou a bagatela de R$ 3 milhões por dia, inclusive sábados, domingos e feriados.

Mas, apesar do valor estratosférico, o lucro é 53,3% menor que o obtido ao longo dos doze meses de 2023, quando a empresa comandada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista anunciou lucro líquido de R$ 2,347 bilhões, o que significa R$ 6,3 milhões por dia.

A produção de celulose alcançou 1,786 milhão de toneladas, um novo recorde para anos com parada geral para manutenção. O volume é praticamente o mesmo que no ano anterior, de 1,784 milhão de toneladas. Naquele ano porém, não houve a chamada parada geral na produção.

“O ano de 2024 foi marcado por um desempenho sólido da Eldorado com números de produtividade positivos em todas as áreas, que contribuíram para que terminássemos o ano com lucro”, diz Fernando Storchi, CFO da Eldorado.

O comando da empresa também faz questão de enfatizar que reduziu sua dívida líquida, que encerrou o ano em R$ 966 milhões, uma queda de 20,6% na comparação com o fechamento de 2023, quando o valor foi de 1,216 bilhão. Em dólares, a dívida líquida encerrou o ano em US$ 156 milhões, redução de 37,8%.

QUARTO TRIMESTRE

Beneficiada pela valorização do dólar e por preços de venda de celulose mais elevados, a Eldorado encerrou o quarto trimestre de 2024 com receita líquida de R$ 1,7 bilhão, alta 30% ante igual período do ano anterior.

Nos 12 meses encerrados em dezembro, as receitas da companhia totalizaram R$ 6,3 bilhões, acréscimo de 10,7% em relação ao ano anterior.

De outubro a dezembro, o lucro líquido da empresa de celulose somou R$ 317 milhões, uma redução de 28,6% ante o mesmo período do ano anterior. A queda, segundo a empresa, deve-se aos resultados negativos da variação cambial e à redução do lucro bruto.

Em volume, as vendas de celulose cresceram 4,3% no trimestre, para 489 mil toneladas. O aumento, segundo a empresa, reflete a reposição de estoque após paradas programadas que foram realizadas no período. No ano, o indicador recuou 5,7%, totalizando 1,758 milhões de toneladas vendidas.

Os investimentos realizados ao longo do quarto trimestre reduziram 28,3% sobre o mesmo período de 2023, somando R$ 266 milhões.

Além de celulose, a empresa que funciona desde 2012 em Três Lagoas também tem capacidade para gerar energia para abastecer uma cidade de 2,1 milhões de habitantes. Em Santos (SP), opera um terminal portuário, exportando a celulose para mais de 40 países.

Desde 2017 a empresa está envolvida em uma guerra judicial entre os irmãos Batista e os indonésios da Paper Excellence. Em 2017, em meio à operação Java Jato, o grupo estrangeiro adquiriu a fábrica, mas antes do repasse total das ações, os irmãos Batista recuaram e desde então tentam desfazer o negócio.

E por conta desta disputa, o projeto de duplicar a produção, o que exigiria investimento da ordem de 25 bilhões, segue engavetadol.