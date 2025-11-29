Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Manobra põe irmãos Batista em licitação da hidrovia do Paraguai

Mudança ocorre após sondagem de mercado promovida pelo Ministério de Portos; autarquia revisa minuta do edital e TCU ainda analisará a desestatização da hidrovia com foco na disputa por menor tarifa

Clodoaldo Silva, de Brasília

29/11/2025 - 08h00
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) voltou atrás em sua avaliação e retirou da minuta do edital do leilão do Tramo Sul da Hidrovia do Rio Paraguai a proibição da mineradora LHG Mining de participar da primeira etapa do certame.

A empresa é do grupo J&F, de Joesley e Wesley Batista, que explora jazidas de alto teor de ferro e de manganês, em Corumbá, e é a maior usuária do transporte fluvial. Na minuta anterior, de julho, a empresa só participaria caso não houvesse concorrentes.

O argumento à época era de que evitaria concentração, práticas anticoncorrenciais e manipulação de mercado no Tramo Sul do Rio Paraguai, que vai de Corumbá até a foz do Rio Apa, em Porto Murtinho, com 590 kquilômetros; e mais 10 km do Canal do Tamengo, em Corumbá.

Essas preocupações existiam porque a empresa é a maior usuária do serviço, transportando 84,9% dos 3,82 milhões de toneladas destes minerais embarcados no primeiro semestre deste ano e a Antaq estava adotando a política de evitar a concentração de mercado e promover uma maior concorrência. 

A decisão da autarquia foi definida em acórdão aprovado em junho, após referendar o relatório do diretor Alber Vasconcelos, no qual afirma que “caso esse agente econômico [LHG Mining] torne-se o concessionário, ele deterá posição dominante e poderá abusar deste poder”, emendando que poderá ocorrer discriminação no acesso à infraestrutura, com a mineradora privilegiando suas cargas em horários e capacidade, além de citar que pode ocorrer a discriminação de preços: “O agente verticalizado pode desenvolver estruturas de preço que, aparentemente neutras, beneficiem o perfil específico de sua própria operação.

Taxas de acesso, tarifas por volume, cobranças por serviços acessórios ou descontos para determinados padrões de utilização podem ser desenhados para favorecer o agente dominante, elevando artificialmente os custos dos rivais”.

Ele concluiu que “em que pese às precauções concorrenciais previstas no contrato, considero que, se a LHG Mining vencer a concessão, o poder de mercado decorrente da verticalização da operação será difícil de mitigar por meio da regulação contratual. Conjecturo que o sucesso do presente projeto está relacionado à separação entre os interesses dos usuários e o do concessionário da hidrovia”.

Só que esta interpretação mudou no Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) após as reuniões do Market Sounding – conversa com empresas do segmento –, quando a Pasta recebeu contribuições e questionamentos que trataram de aspectos para mitigar o risco do licenciamento ambiental impactar obrigações do concessionário, eventual flexibilização do nível de serviço, análise sobre os mecanismos de reequilíbrio contratuais, aumento do prazo entre a publicação do edital e sessão do leilão e outros prazos contratuais e também questionamentos sobre a decisão de haver restrição da participação da mineradora na primeira parte do leilão, podendo participar eventualmente somente em uma segunda etapa, caso na primeira fase de propostas não haja interessados.

Em nota técnica assinada em 29 de outubro por Bruna Santoyo, coordenadora-geral de Política de Navegação Interior do MPor, e por Otto Silveira Filho, diretor do Departamento de Navegação e Fomento, é sugerido que a decisão da Antaq (Acórdão 443/2025) seja revista, argumentando que o termo de eventual discriminação de acesso à infraestrutura da hidrovia em relação aos concorrentes não vai se materializar, já que “o concessionário não terá o poder de autorizar ou não a navegação, pois isso é feito pela Marinha do Brasil. Ainda, quando um ponto do rio estiver sendo dragado, existe uma comunicação oficial de horários de fechamento e abertura daquele ponto, sendo público, autorizado pela Marinha e conhecido por todos os armadores”.

Também no documento é afirmado que uma eventual discriminação de preço perante os concorrentes não deve ocorrer porque “os custos envolvidos na operação de dragagem são conhecidos [combustível, peças e serviço de manutenção e mão-de-obra], sendo difícil superdimensionar sem o questionamento dos usuários envolvidos.

A existência do comitê de dragagem, previsto na concessão, possui, entre outras competências, aprovar e fiscalizar a planilha de custos. Ainda, a regulação do contrato por price cap, visa exatamente reduzir eventuais abusos por parte do concessionário.

Haverá também a obrigação de publicação da tabela de tarifas, mitigando manipulações. E a competência e expertise histórica da Agência Reguladora [Antaq] para fiscalizar o contrato e o comportamento do concessionário, mitigará sobremaneira eventuais ações de discriminação de preços.”

OUTRO ARGUMENTO

Outro argumento derrubado é o de que poderiam ocorrer restrições para outras empresas movimentarem suas cargas.

A nota técnica afirma que “o concessionário não tem a capacidade de impedir que as outras empresas de navegação movimentem qualquer tipo de carga. Se as embarcações e barcaças estiverem aptas a navegar conforme regras da autoridade marítima, ele não terá o poder de impedir que isto ocorra. Além disso, ressalta-se a existência de um tratado entre os cinco países que envolvem a Hidrovia Paraguai/Paraná que garante a livre passagem pelo corpo hídrico”, emendando que um eventual conflito de interesse e acesso a informações sensíveis dos concorrentes não vai se efetivar, já que “o único acesso à informação que o concessionário terá em relação às empresas de navegação é o peso do comboio, com origem e destino para cálculo da tarifa a ser cobrada, não tendo acesso ao invoice das mercadorias transportadas, com preços e o tipo de produto movimentado pelos usuários da hidrovia”.

Por último, os técnicos da autarquia enfatizaram que não vai prosperar uma eventual concentração de mercado pela LHG Mining uma vez que “a principal atividade da empresa é a extração e exportação de minério de ferro extraído da mina, sendo que a eventual receita advinda da concessão representará um porcentual pequeno em relação à receita total da empresa. Assim, depreende-se que seu principal interesse em participar do leilão seria para permitir o bom funcionamento da hidrovia, bem sinalizada, segura e navegável para garantir a continuidade dos seus negócios”.

Com esses argumentos, os diretores concluem que é necessário fazer alterações no edital “com intuito de robustecer o entendimento técnico e modelagem ora apresentada, realçando a proposta de retorno do critério de julgamento do leilão, para menor tarifa, já proposto pela nota técnica nº 10/2025 acrescido da retirada da vedação da participação da LGH Mining do certame, resultante de reflexões por parte deste ministério após a realização do Market Sounding”, conforme apontou a nota técnica.

A nota técnica foi encaminhada à Antaq no dia 31 de outubro, que reformulou a minuta do edital excluindo todo o conteúdo do item 3.7 do texto, que tratava das restrições para a LHG Mining, tornando público no dia 6 deste mês o “Edital de Licitação – Revisado”.

Também foi enviada ao Tribunal de Contas da União (TCU) para dar seu parecer. A corte precisa aprovar a proposta de desestatização para que ela possa ser realizada. 

Em despacho interno na Antaq, no dia 7, é afirmado que: “Em síntese, foram realizados ajustes no edital do projeto, mais especificamente no critério de disputa do leilão [retorno ao critério de menor tarifa] e nas regras de participação [exclusão das restrições de participação]”.

O novo texto ainda precisa ser apreciado pela diretoria colegiada da Antaq para o leilão ser feito seguindo estas novas regras.

EXCLUSÃO

Do edital de licitação foi excluído todo o conteúdo do item 3.7, que faz parte do capítulo 3 da participação na licitação.

Da nova redação, foi retirado: “3.7. É vedada a participação na etapa 1 da sessão pública da licitação da pessoa jurídica conhecida como LHG Mining LTDA, controlada pelo Grupo J&F, bem como de suas coligadas ou integrantes do mesmo grupo econômico. 3.7.1. É permitida a participação da pessoa jurídica indicada no item 3.7 na etapa 2 da sessão pública da licitação, desde que não haja proponentes classificadas na etapa 1 da sessão pública da licitação. 3.7.2. Todo o cronograma de eventos constante do item 8.2 deste edital, em especial o seu item 8 deve ser respeitado por todas as proponentes, inclusive pela pessoa jurídica indicada no item 3.7.”

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2892, sexta-feira (28/11): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/11/2025 08h10

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2892 da Dupla Sena na noite desta quinta-feira, 28 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 12 apostas ganhadoras, R$ 4.115,16
  • 4 acertos - 596 apostas ganhadoras, R$ 94,69
  • 3 acertos - 10.314 apostas ganhadoras, R$ 2,73

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 7 apostas ganhadoras, R$ 6.349,12
  • 4 acertos - 305 apostas ganhadoras, R$ 185,03
  • 3 acertos - 6.615 apostas ganhadoras, R$ 4,26

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2892 são:

Primeiro sorteio

  • 02 - 43 - 13 - 25 - 16 - 09

Segundo sorteio

  • 31 - 34 - 02 - 23 - 40 - 01

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2893

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 1 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2893. O valor da premiação está estimado em R$ 1,5 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2855, sexta-feira (28/11): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/11/2025 08h05

Compartilhar
Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2855 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 28 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 57.448,89
  • 18 acertos - 79 apostas ganhadoras, R$ 1.818,00
  • 17 acertos - 467 apostas ganhadoras, R$ 307,54
  • 16 acertos - 2997 apostas ganhadoras, R$ 47,92
  • 15 acertos - 13148 apostas ganhadoras, R$ 10,92
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2855 são:

  • 73 - 81 - 67 - 50 - 96 - 62 - 53 - 43 - 86 - 47 - 12 - 42 - 15 - 29 - 45 - 03 - 20 - 75 - 87 - 08 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2856

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 1 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2856. O valor da premiação está estimado em R$ 4 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

