Mato Grosso do Sul entra na onda do 'dia livre de impostos'

Cetenas de lojas de 66 municípios de Mato Grosso do Sul embarcam na ação "Dia Livre de Impostos", da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, que através da redução de tributos em produtos para o consumidor tenta mostrar o impacto da carga tributária no poder de compra.

Através do portal Dia Livre de Impostos da FCDL é possível notar esse impacto pela relação dos produtos listados, com descontos que passam até de 70% após o empresário livrar o consumidor de determinados tributos.

Entre os descontos, destacam-se os seguintes produtos:

Brinco de aço - 71,43% de desconto

Tênis - 44% de desconto

Panela de pressão 4,5 litros - 45,77%

Além dos mais diversos produtos com desconto, a parceira master do Dia Livre de Impostos da Federação, a Energisa, também adere à data, oferecendo para quem procurar o posto do Pátio Central, por exemplo, condições especiais de negociação nas contas de energia, como bem abordou o Correio do Estado.

"A Energisa, inclusive, trouxe o nosso time aqui para este ambiente, até as 17h, aqui no shopping central, propondo negociações de forma diferenciada, seja pelos nossos canais digitais; por meio de parcelamento; cartão de crédito, seja presencialmente com entrada de 10%, ou a negociação que melhor colabora no bolso do cliente", expõe o coordenador comercial da concessionária, Jonas Ortiz.

Como ele evidencia, numa conta de energia hoje de 100 reais em Mato Grosso Sul, algo em torno de menos de R$ 30 fica com a Energisa para ela fazer todo o trabalho em MS, com o restante repassado às demais instituições, inclusive os impostos.

Ação da federação

Entre empresas de renome que aderiram à ação da FCDL, há cerca de 66 unidades das Lojas Gazin, além de lojas de materiais de construção até decoração, entre outros. Confira:

Hering,

Lojas Alvorada,

Óptica Neovisão,

Digital Net,

Stúdio Acqua Fitness,

PantAgro

Lojas Soldamaq,

Cervejaria Prosa,

Ótica Campo Grande, etc.

Para conferir as lojas participantes, produtos ofertados, assim como os respectivos descontos sem os devidos impostos, basta acessar o Portal DLI da FCDL.

"Temos os mais variados setores, desde jóias, até ferramentas e materiais de construção; fertilizantes; ureia; roupas masculinas e femininas; acessórios; calçado; decoração; eletrodomésticos, tudo o que o consumidor pensar em comprar hoje acredito que vai encontrar na nossa fanpage", expõe Inês Santiago, primeira mulher eleita presidente da FCDL MS.

Tributos em pauta

Com a pauta tributária rodando em evidência, ela aponta ainda, a respeito da 'taxa das blusinhas', por exemplo, que a ideia do setor lojista não era taxar as já tradicionais plataformas internacionais de compra, mas garantir uma competitividade com o serviço local.

"Essa foi uma luta que a gente travou no Congresso Nacional junto à Frente Parlamentar de Comércio e Serviço, para que tivéssemos um tratamento igualitário para o varejo nacional em relação às plataformas internacionais", comenta Inês Santiago.

Ela explica que o Governo brasileiro isentou de tributos federais as plataformas internacionais, só que ele não isentou o varejo nacional, o que Inês aponta prejudicar a competitividade de empresas locais.

"Encarece o produto para o nosso consumidor, logo ele vai comprar lá fora e fazer com que o varejo aqui não se movimente, e o próprio consumidor, nosso trabalhador, acaba perdendo o seu posto de trabalho. Porque se o varejo não vende, os postos de trabalho vão dispensar funcionários. Isentar as plataformas internacionais e taxar o varejo local é simplesmente travar a economia do nosso país", conclui ela.

