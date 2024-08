Minério e celulose podem 'ressuscitar' velha ferrovia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Demanda antiga da administração pública de Mato Grosso do Sul - e prioridade do governo federal desde o fim do ano passado - a "ressuscitação" da antiga Malha Oeste ganha um novo capítulo, já que, segundo o secretário especial do Programa de Parceria de Investimentos da Casa Civil, o interesse de duas gigantes dos setores de minério e celulose que visa dividir as ferrovias, pode retomar os investimentos.

Reunião feita entre equipe do Governo do Estado com o Ministério dos Transportes - no fim do ano passado - já indicava os bons olhos para a situação, sendo que mais recente o secretário especial do PPI apontou para essa possível retomada, em entrevista à Agência Infra, após leilão de concessão de terminais portuários.

Após consulta pública para nova concessão, o projeto que previa o abandono de alguns trechos gerou divergências e levaram a um pedido de divisão da malha, sendo uma para atender às demandas que rumam ao Rio Paraguai e outra para transporte rumo à São Paulo, cita o secretário do PPI, Marcus Cavalcanti.

Como o projeto inicial previa até abandono do ramal que liga a ferrovia a Ponta Porã, e com a concessionária Rumo, que tinha intenções de devolver o trecho mostrando novo interesse em repactuar a operação e devolver outra parte, as divergências chamaram a atenção, principalmente, de dois empreendimentos gigantes de celulose em Mato Grosso do Sul.

Suzano e Eldorado, ainda em 2021, diante da possibilidade de novas empresas passassem a operar trechos existentes de ferrovias, pediram autorização para construir trechos. A ideia dos gigantes da celulose, inclusive, é que ao passar o empreendimento para essas empresas, ambas pensem um projeto único.

Antiga Noroeste do Brasil, a Malha Oeste conta com 1.923 km de ferrovia ligando Corumbá a Mairinque (SP), bem como Campo Grande a Ponta Porã e, como dito após reunião entre os Governos de MS e SP, a retomada da linha férrea necessitaria de investimentos entre cinco e seis bilhões de reais.

Além de ser uma "mão na roda" para o escoamento da produção sul-mato-grossense, a revitalização da malha também ajudaria a aliviar o número de caminhões que transitam pelas rodovias de MS, que se vê extremamente dependente do modal rodoviário.

