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MS soma 1,3 milhão de inadimplentes às vésperas do Desenrola 2

Endividamento bilionário e crédito caro ampliam expectativa de nova rodada de renegociação e retomada do consumo

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

01/05/2026 - 08h33
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Mato Grosso do Sul chega à iminente retomada do programa federal de renegociação de dívidas com um cenário preocupante de quase 1,3 milhão de consumidores inadimplentes, o equivalente a mais da metade da população adulta do Estado.

O anúncio do Desenrola 2.0, previsto para segunda-feira, ocorre em um momento em que o endividamento avança e passa a afetar não apenas o consumo, mas também a dinâmica da economia local.

Os números mostram a dimensão do problema. Os sul-mato-grossenses acumulam 5,93 milhões de dívidas, que somam R$ 10,55 bilhões. Em média, cada inadimplente deve R$ 8.169,62, enquanto o valor médio por dívida é de R$ 1.779,36, indicando tanto a profundidade quanto a pulverização do endividamento.

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Na prática, o dado revela um grande contingente de pessoas negativadas e, ao mesmo tempo, um volume elevado de débitos por consumidor, cenário que dificulta a recuperação financeira das famílias e amplia a dependência de programas de renegociação.

“A inadimplência não é apenas um reflexo de atrasos pontuais, mas de um contexto econômico que pressiona o orçamento das famílias e dificulta o planejamento financeiro de longo prazo”, afirma a diretora da Serasa, Aline Maciel.

O mestre em Economia Eugênio Pavão aponta que, com a perda de poder de compra e o aumento do custo de vida, as famílias têm usado o crédito como extensão da renda. Esse comportamento, segundo ele, transforma o endividamento em condição de sobrevivência.

“Estamos diante de um endividamento estrutural, que não é mais apenas fruto de consumo, mas de sobrevivência”, avalia.

A inadimplência em MS não está concentrada em uma única região ou faixa de renda. O problema se espalha pelas principais cidades e atinge diferentes perfis de consumidores.

Em Campo Grande, maior centro econômico do Estado, são 498,8 mil inadimplentes, com dívidas que somam R$ 4,75 bilhões. Dourados aparece na sequência, com 107,7 mil pessoas negativadas e estoque de R$ 913,5 milhões em débitos. Três Lagoas e Corumbá também registram volumes relevantes, evidenciando que o endividamento é um fenômeno generalizado.

Outro fator que chama atenção é o perfil das dívidas. A maior fatia está concentrada em bancos e cartões de crédito (29,21%), modalidade que costuma ter juros mais elevados. Na sequência aparecem serviços financeiros (19,06%) e contas básicas, como energia, água e gás, que representam 15,09% dos débitos.

O aumento da inadimplência tem reflexos imediatos na economia de MS. Com o nome negativado, o consumidor perde acesso ao crédito formal, reduz compras e adia decisões de consumo. O efeito se espalha por toda a cadeia produtiva, atingindo principalmente o comércio e o setor de serviços, que dependem da renda das famílias.

APOSTA

É nesse contexto que o governo federal prepara o lançamento do Desenrola 2.0. A nova fase do programa deve ampliar o alcance da renegociação, incluindo novos perfis de devedores e permitindo descontos mais agressivos para liquidação de dívidas.

A expectativa é de maior adesão de empresas credoras e facilitação do acesso ao programa, inclusive por meios digitais. O objetivo é acelerar a regularização do CPF de milhões de brasileiros e, ao mesmo tempo, estimular a retomada do consumo.

A iniciativa deve ser anunciada nos próximos dias pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e busca ampliar o alcance da primeira edição.

De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o programa permitirá que trabalhadores utilizem até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar dívidas. 

A estimativa é de que cerca de R$ 4,5 bilhões sejam mobilizados nessa etapa, com a transferência sendo feita diretamente da Caixa Econômica Federal ao credor. A regra em estudo prevê que o uso do FGTS ocorra apenas para quitação integral dos débitos, e não para abatimentos parciais.

O programa deve atingir inicialmente famílias com renda até cinco salários mínimos (cerca de R$ 8,1 mil), com possibilidade de ampliação posterior para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas. O foco está em dívidas de maior custo, como cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais, especialmente aquelas com atraso entre 90 dias e 720 dias.

As condições de renegociação incluem descontos que podem variar de 40% a 90% sobre o valor total das dívidas, além de juros limitados a cerca de 1,99% ao mês. O modelo também prevê carência inicial e um período de pagamento facilitado, o que deve favorecer a adesão. 

A estrutura contará com garantia do governo por meio do Fundo Garantidor de Operações (FGO), reduzindo o risco para os bancos e incentivando a oferta de condições mais vantajosas.

A expectativa é de que o programa alcance mais de R$ 100 bilhões em dívidas renegociadas, em resposta ao nível recorde de endividamento das famílias.

 

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LOTERIAS

Resultado da Quina de hoje, concurso 7014, quinta-feira (30/04)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados

30/04/2026 20h08

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7014 da Quina na noite desta quinta-feira, 30 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7014 são:

  • 11 - 42 - 74 - 16 - 23

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido canal oficial da Caixa no Youtube.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3674, de quinta-feira (23/04)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

30/04/2026 20h06

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3674 da Lotofácil de quinta-feira, 30 de abril de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Os números da Lotofácil 3674 são:

  • 07 - 17 - 02 - 08 - 21 - 24 - 23 - 22 - 25 - 10 - 20 - 06 - 09 - 19 - 15 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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