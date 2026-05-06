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MATO GROSSO DO SUL

MS termina plantio da 2ª safra do milho e espera colher 11,1 milhões de toneladas

Estimativa inicial indica produtividade média de 84,2 sacas por hectare, segundo balanço do apresentado pelo Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

06/05/2026 - 10h10
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Monitorado pelo Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga-MS), através da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja), o levantamento mais recente aponta que o Estado acaba de concluir plantio do milho segunda safra 2025/2026, com a expectativa de colher mais de 11 milhões de toneladas. 

Conforme esse levantamento, cerca de 2,206 milhões de hectares são destinados para o plantio do milho em Mato Grosso do Sul, cereal esse que registrou avanço de 62% na produtividade frente à safra 2023/24, com a atual produção projetada em 11,139 milhões de toneladas. 

Essa expectativa da produção corresponde a uma estimativa inicial de 84,2 sacas de produtividade média por hectare, com mais da metade (72,7%) das lavouras de milho avaliadas como "boas" e pouco mais de dez por cento (10,4%) como "ruins". 

Aqui, cabe explicar que, a classificação de lavoura representa alguns aspectos apresentados em determinadas áreas. Para ser catalogada como "ruim", por exemplo, há uma série de critérios negativos observados, como alta infestação de pragas (plantas daninhas, pragas e doenças); desfolhamento excessivo; enrolamento de folhas; amarelamento precoce das plantas, etc. 

Agora, com fim da etapa de semeadura, como bem esclarece Flavio Aguena, assessor técnico da Aprosoja/MS, todo o foco é voltado para o acompanhamento das lavouras e  desenvolvimento das áreas, bem como o "comportamento climático nas próximas semanas", já que cada um desses fatores pode impactar no chamado potencial produtivo.

Protagonismo

Mato Grosso do Sul vê essa cultura específica ganhar cada vez mais importância, aparecendo entre os pilares da agroindústria, servindo desde base da alimentação animal até seu espaço na produção do etanol. 

Ainda no começo de abril, por exemplo, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul anunciou durante entrega de licença em Jaraguari, que a Usina de Etanol de Amido Pioneiras tem investimento previsto de R$ 300 milhões, com capacidade para processar 500 toneladas de milho ou sorgo ao dia e produzir até 200 mil metros cúbicos de etanol ao ano. 

No último ano Mato Grosso do Sul se destacou pelo avanço notado no agronegócio brasileiro, que foi impulsionado por uma safra recorde de 28 milhões de toneladas de soja e milho, crescimento de 18% no Valor Bruto da Produção e conquistas sanitárias que ampliam mercados. 

Na safra 2024/25, as culturas de soja e milho alcançaram juntas 28 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 35% em relação ao ciclo anterior. A produtividade do milho foi o grande destaque, com avanço de 62% frente à safra 2023/24, marcada por forte quebra e produção de apenas 8,4 milhões de toneladas.

Esse movimento foi impulsionado também pela chegada e expansão das indústrias de etanol de milho. Na última safra MS produziu 1,58 bilhão de litros do biocombustível, crescimento de 58% e estímulo direto à demanda por grãos.
 

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7017, terça-feira (05/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/05/2026 08h16

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7017 da Quina na noite desta terça-feira, 5 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Confira o resultado da Quina de ontem!

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 43 apostas ganhadoras, 9R$ 11.957,57)
  • 3 acertos - 4.088 apostas ganhadoras, (R$ 119,78)
  • 2 acertos - 99.351 apostas ganhadoras, (R$ 4,92)

Os números da Quina 7017 são:

  • 12 - 58 - 60 - 35 - 48

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7018

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 06 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 7018. O valor da premiação está estimado em R$ 10 milhões. 

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3677, terça-feira (05/05): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

06/05/2026 08h15

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3677 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 5 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Premiação

  • 15 acerto - 4 apostas ganhadoras, (R$ 1.217.901,82)
  • 14 acertos - 580 apostas ganhadoras, (R$ 1.604,48)
  • 13 acertos - 16252 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 171213 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 913725 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3677 são:

  • 02 - 14 - 01 - 12 - 08 - 10 - 22 - 15 - 18 - 23 - 13 - 03 - 16 - 09 - 24

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3678

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 06 de maio a partir das 20 horas, pelo concurso 3678. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões. 

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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