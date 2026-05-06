MS termina plantio da 2ª safra do milho e espera colher 11,1 milhões de toneladas

Mais da metade (72,7%) das lavouras de milho avaliadas como "boas" e pouco mais de dez por cento (10,4%) como "ruins". - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Monitorado pelo Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga-MS), através da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja), o levantamento mais recente aponta que o Estado acaba de concluir plantio do milho segunda safra 2025/2026, com a expectativa de colher mais de 11 milhões de toneladas.

Conforme esse levantamento, cerca de 2,206 milhões de hectares são destinados para o plantio do milho em Mato Grosso do Sul, cereal esse que registrou avanço de 62% na produtividade frente à safra 2023/24, com a atual produção projetada em 11,139 milhões de toneladas.

Essa expectativa da produção corresponde a uma estimativa inicial de 84,2 sacas de produtividade média por hectare, com mais da metade (72,7%) das lavouras de milho avaliadas como "boas" e pouco mais de dez por cento (10,4%) como "ruins".

Aqui, cabe explicar que, a classificação de lavoura representa alguns aspectos apresentados em determinadas áreas. Para ser catalogada como "ruim", por exemplo, há uma série de critérios negativos observados, como alta infestação de pragas (plantas daninhas, pragas e doenças); desfolhamento excessivo; enrolamento de folhas; amarelamento precoce das plantas, etc.

Agora, com fim da etapa de semeadura, como bem esclarece Flavio Aguena, assessor técnico da Aprosoja/MS, todo o foco é voltado para o acompanhamento das lavouras e desenvolvimento das áreas, bem como o "comportamento climático nas próximas semanas", já que cada um desses fatores pode impactar no chamado potencial produtivo.

Protagonismo

Mato Grosso do Sul vê essa cultura específica ganhar cada vez mais importância, aparecendo entre os pilares da agroindústria, servindo desde base da alimentação animal até seu espaço na produção do etanol.

Ainda no começo de abril, por exemplo, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul anunciou durante entrega de licença em Jaraguari, que a Usina de Etanol de Amido Pioneiras tem investimento previsto de R$ 300 milhões, com capacidade para processar 500 toneladas de milho ou sorgo ao dia e produzir até 200 mil metros cúbicos de etanol ao ano.

No último ano Mato Grosso do Sul se destacou pelo avanço notado no agronegócio brasileiro, que foi impulsionado por uma safra recorde de 28 milhões de toneladas de soja e milho, crescimento de 18% no Valor Bruto da Produção e conquistas sanitárias que ampliam mercados.

Na safra 2024/25, as culturas de soja e milho alcançaram juntas 28 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 35% em relação ao ciclo anterior. A produtividade do milho foi o grande destaque, com avanço de 62% frente à safra 2023/24, marcada por forte quebra e produção de apenas 8,4 milhões de toneladas.

Esse movimento foi impulsionado também pela chegada e expansão das indústrias de etanol de milho. Na última safra MS produziu 1,58 bilhão de litros do biocombustível, crescimento de 58% e estímulo direto à demanda por grãos.



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