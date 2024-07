MS vai receber R$ 227 milhões do FCO em julho

Durante a 7ª reunião do CEIF-FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo de Investimento do Centro-Oeste), foram aprovadas 110 cartas-consulta, em solicitações de crédito para novos empreendimentos em Mato Grosso do Su nesta sexta-feira (12).

Conforme a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia), Serão disponibilizados através do FCO R$ 227,063 milhões neste mês. Ao todo, 49 municípios foram contemplados com os recursos, sendo que deste total, R$ 13,336 milhões são do FCO Empresarial e R$ 213,727 milhões do FCO Rural.



Setores destaques

Avicultura - Aparecida do Taboado, Japorã, Sidrolândia e Mundo Novo, num total de R$ 44,5 milhões;

Projetos de irrigação - Cassilândia, Rio Brilhante, Paraíso das Águas, num total de R$ 28,9 milhões;

Projetos de correção de solo que totalizam R$ 55,9 milhões;



De janeiro a julho de 2024, o CEIF-FCO aprovou R$ 1,418 bilhão em recursos do Fundo para a viabilização de novos empreendimentos para Mato Grosso do Sul, sendo R$ 1,065 bilhão nas linhas de crédito do FCO Rural e R$ 352,52 milhões no FCO Empresarial. Até o fim do ano, Mato Grosso do Sul dispõe de R$ 2,41 bilhões disponíveis no Fundo.

A reunião foi presidida pelo secretário Adjunto da Semadesc, Walter Carneiro Júnior; o conselheiro e secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, além dos conselheiros representantes da Seilog, Imasul, Sebrae, Fiems, Fecomercio e agentes financeiros (Banco do Brasil, Sicredi, Credicoamo e BRDE).

Em 2023, O FCO destinou R$ 1,3 bilhão para empreendimentos em Mato Grosso do Sul, de um orçamento previsto de R$ 2,4 bilhões em 2023. Isso representa 63% dos recursos já executados. Desde a sua criação em 1989, o FCO já destinou R$ 29 bilhões em 248 mil operações no Estado.

