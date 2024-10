Preço do tomate varia até 139% no Mato Grosso do Sul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A pesquisa de setembro realizada pelo Procon/MS revelou variações expressivas nos preços de itens da cesta básica em Mato Grosso do Sul. O tomate rasteiro foi o produto com maior oscilação, apresentando uma diferença de 139,82% entre Campo Grande e Ponta Porã, segundo dados coletados em Campo Grande, Três Lagoas e Ponta Porã.

De acordo com o levantamento, o preço médio do quilo do tomate na capital foi de R$ 2,98, enquanto em Ponta Porã, município que faz fronteira com o Paraguai, o valor atingiu R$ 7,14. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 20 de setembro, em 33 estabelecimentos, onde foram analisados os preços de 33 produtos que compõem a cesta básica.

Outro item do segmento hortifrúti que registrou uma variação significativa foi a cebola, com um aumento de 93,56%. O preço do quilo variou de R$ 3,95 em Campo Grande para R$ 7,64 em Ponta Porã.

Por outro lado, o óleo de soja apresentou a menor variação entre os três municípios pesquisados, com uma diferença de apenas 2,95%. Em Campo Grande, o produto foi comercializado por R$ 5,77, enquanto nos municípios do interior o preço médio foi de R$ 5,94.

O secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti, destacou a importância dessa ampliação das pesquisas. "Estamos ampliando, em conjunto com os Procons municipais, a abrangência de nossas pesquisas para refletir a evolução dos preços e ajudar os consumidores de todo o Estado".

Ele também reforçou que essa é apenas a primeira fase do levantamento, que visa incluir mais regiões em futuras pesquisas, garantindo a proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

A pesquisa também revelou que o valor médio da cesta básica em Mato Grosso do Sul foi de R$ 312 na região centro-norte, representada por Campo Grande, R$ 318,91 na região leste, com referência em Três Lagoas, e R$ 348,35 na região sudoeste, com Ponta Porã.

Confira a pesquisa completa:

