Previsão do tempo é fundamental para o planejamento do agronegócio

Mais do que alertar as pessoas sobre a temperatura dos próximos dias, informar se vai esquentar ou se vai esfriar e qual será a sensação térmica, a previsão do tempo vai muito além, ela ajuda o produtor rural a prever condições atmosféricas futuras e obter informações que o ajudam a definir estratégias importantes de manejo.

Isso porque, desde o plantio até a colheita, o clima influencia no crescimento das culturas, no rendimento total das plantações, na ocorrência de pragas, na necessidade de água e de fertilizantes, além de todas as demais atividades agrícolas. Ou seja, os alertas meteorológicos ajudam os agricultores a planejarem ações, e assim, evitar prejuízos, otimizando o cultivo.

De acordo com analista técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Lenise Castilho, a previsão permite ao produtor, antecipar decisões relacionadas ao plantio, colheita, manejo de animais e aplicação de insumos.

"Saber com antecedência sobre a ocorrência de chuvas, geadas, ventos fortes ou períodos de estiagem ajuda a reduzir riscos, proteger cultivos e otimizar o uso de recursos. No caso da pecuária, por exemplo, é possível reforçar a alimentação, garantir abrigo e preparar estratégias de manejo com base nas condições climáticas previstas", disse.

Analista técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul - (Famasul), Lenise Castilho Foto: Divulgação

Além disso, Lenise ainda ressaltou que, a previsão climática impacta diretamente a produtividade e a rentabilidade do agronegócio, isso porque, ela orienta desde a escolha do momento ideal para o plantio até o manejo de pragas e doenças, que são influenciadas pelo clima.

"No setor pecuário, é fundamental para proteger o bem-estar animal, evitando perdas por estresse térmico ou desnutrição. No caso de geadas, como as que atingiram recentemente Mato Grosso do Sul, os impactos sobre as pastagens e lavouras podem ser graves. A previsão permite a adoção antecipada de medidas preventivas, garantindo a continuidade das atividades de forma mais segura e eficiente", explicou.

Planejamento antecipado

Para a reportagem, a analista técnica ainda falou sobre como a previsão do tempo antecipada, pode contribuir com o planejamento do produtor rural.

"As previsões de curto prazo são bastante confiáveis e permitem ações rápidas de manejo, enquanto as de médio prazo (até 15 dias), podem auxiliar nas estratégias operacionais. Além disso, previsões de tendência climática sazonal também ajudam no planejamento de safras e da suplementação alimentar", disse

Segundo ela, o conhecimento antecipado de eventos climáticos extremos, como geadas ou ondas de calor, permite ao produtor adotar práticas preventivas que reduzem significativamente os prejuízos.

"No caso da pecuária, por exemplo, é possível reforçar a suplementação alimentar, proteger os animais mais vulneráveis ao frio (como recém-nascidos e fêmeas prenhes), garantir acesso a abrigos e monitorar sinais de hipotermia", afirmou.

Lenise ainda lembrou que, dados da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) revelam que, somente em 2024, foram registradas mais de 3 mil mortes de bovinos por hipotermia em municípios sul-mato-grossenses, o que evidencia a gravidade do problema quando não há adoção de medidas preventivas.

Previsão do tempo

No Brasil, a previsão do tempo é feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que coleta dados de precipitação, ventos, umidade relativa do ar e pressão a partir 400 estações em terra, além de imagens de satélites, para construir, com o auxílio de supercomputadores, modelos numéricos capazes de prever o comportamento do tempo com antecedência de até 96 horas.

Em Mato Grosso do Sul, os produtores têm acesso a informações por meio de canais oficiais, como o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), que contribui para uma tomada de decisões mais precisa e baseada em dados.

De acordo com o Cemtec, a maior precisão está entre 24 a 72 horas e esses intervalos mais curtos, representam melhor as frentes frias, chuva local e ventos. Já para períodos mais longos, a incerteza do produtores rurais aumenta naturalmente. "Por isso a importância de realizar o acompanhamento sistemático das previsões", comentou Lenise.

O Cemtec também oferece alertas de fenômenos diversos, como granizo, e boletins agroclimatológicos mensais, que contêm um panorama dos fenômenos de grande escala que interferem no clima. Também traz informações climáticas para auxiliar no planejamento e nas ações do setor agrícola.

