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Programa para renegociar dívidas com até 90% de desconto é prorrogado

Prazo para adesão terminaria nesta sexta-feira, mas foi prorrogado para até dia 15 de outubro

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

09/10/2026 - 17h43
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A Prefeitura de Campo Grande prorrogou o prazo de adesão ao programa de transação por adesão, chamado de Regulariza CG, para até o dia 15 de outubro. Inicialmente, a data para aderir ao programa que oferece descontos de até 90% nos acréscimos legais para renegociação de débitos tributários e não tributários com o Município terminaria nesta sexta-feira (9).

O edital com a prorrogação do prazo foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município. Apenas a data foi alterada, enquanto os demais critérios para participação permanecem inalterados.

Conforme o edital de abertura do programa, são elegíveis à transação os créditos tributários e não tributários administrados pelo Município, de natureza principal ou acessória, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, suspensos ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2025.

O maior desconto é destinado aos débitos mais antigos. Para pagamento à vista, dívidas com fato gerador até 31 de dezembro de 2018 têm redução de 90% dos acréscimos legais.

Para débitos referentes aos anos de 2019 e 2020, o desconto será de 70%. Já os débitos de 2021 a 2025 terão redução de 50%.

Além do pagamento à vista, também há condições para quem optar pelo parcelamento.

O contribuinte pode dividir o débito em até seis parcelas, com desconto de 40% nos acréscimos legais; em até 12 parcelas, com redução de 30%; ou em até 16 parcelas, com desconto de 25%. Nesse caso, o valor mínimo de cada parcela será de R$ 100.

Os campo-grandenses que optarem pelo parcelamento precisam manter os pagamentos em dia. O acordo poderá ser cancelado automaticamente em caso de inadimplência superior a 60 dias, com perda dos descontos concedidos e restabelecimento do débito para cobrança do saldo remanescente.

Não poderão ser incluídos na transação multas e infrações de trânsito, indenizações devidas ao município, débitos de natureza contratual, penalidades ambientais e créditos cujo fato gerador tenha ocorrido depois de 31 de dezembro de 2025.

Também ficam de fora dívidas decorrentes de fraude, dolo ou simulação reconhecidos definitivamente em decisão administrativa ou judicial, débitos cuja negociação seja proibida por lei e os débitos objeto de parcelamento que já tenham sido beneficiados com reduções, descontos ou quaisquer outros incentivos concedidos por programas de regularização fiscal.

A adesão ao programa será realizada preferencialmente por meio eletrônico, em plataforma disponibilizada pelo Município.

Também há atendimento presencial na Central do Cidadão, na rua Cândido Mariano, nº 2655, centro.

A adesão implica o reconhecimento dos débitos e a renúncia a questionamentos administrativos ou judiciais relacionados aos valores incluídos na negociação.

A extinção definitiva do crédito ocorrerá somente após a quitação integral.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2452, quinta-feira (08/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

09/10/2026 08h24

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2452 da Timemania na noite desta quinta-feira, 8 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 19 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 39.472,19)
  • 5 acertos - 120 apostas ganhadoras (R$ 1.879,62)
  • 4 acertos - 2.222 apostas ganhadoras (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 21.992 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do Coração

  • CONFIANCA SAF /SE - 9.666 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2452 são:

  • 40 - 60 - 62 - 64 - 39 - 68 - 72 
  • Time do Coração: 28 - Confiança (SE)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2455

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 10 de outubro, a partir das 10 horas, pelo concurso 2455. O valor da premiação está estimado em R$ 19,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7138, quinta-feira (08/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/10/2026 08h23

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7138 da Quina na noite desta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 28 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 100 apostas ganhadoras (R$ 6.543,56)
  • 3 acertos - 6.447 apostas ganhadoras (R$ 96,66)
  • 2 acertos - 149.191 apostas ganhadoras (R$ 4,17)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7138 são:

  •   34 - 14 - 16 - 27 - 52

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7139

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 9 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7139. O valor da premiação está estimado em R$ 30 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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