Economia

MEDIDA

Projeto que isenta 236 mil pessoas de MS do IR deve ser votado nesta semana

Proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado e sancionada até o dia 30 de setembro para valer em 2026

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

26/08/2025 - 09h30
O plenário da Câmara dos Deputados deve votar nesta semana o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) e que promete beneficiar diretamente 236,7 mil contribuintes em Mato Grosso do Sul.

A medida, considerada uma das mais aguardadas do governo federal, tem potencial para injetar milhões de reais na economia local, ao mesmo tempo em que o Congresso também discute um segundo projeto para reforçar o combate a fraudes em benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Após ter tido o regime de urgência aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, no dia 21, o Projeto de Lei (PL) 

nº 1.087, de 2025, que isenta da cobrança do IR quem ganha até R$ 5 mil, pode ter o mérito votado ainda nesta semana. O PL teve relatoria do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) e prevê, além da isenção para essa faixa, a redução progressiva do imposto para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350.

De acordo com dados oficiais do governo federal, 162,9 mil sul-mato-grossenses que recebem até R$ 5 mil mensais deixarão de pagar IR caso o projeto seja aprovado. Outros 73,8 mil contribuintes, com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,3 mil, terão descontos progressivos, reduzindo a carga tributária.

Para especialistas, a mudança funciona como uma espécie de “injeção silenciosa” de recursos nos orçamentos familiares. A expectativa é de que a medida entre em vigor a partir de 2026.

Imposto de rendaEscreva a legenda aqui

O projeto responde a uma defasagem histórica na tabela do IR, que não acompanhava a inflação e penalizava justamente as faixas de renda mais baixas e médias. A promessa de ampliar a isenção foi um dos compromissos de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e já havia começado em 2023, com a elevação do limite para R$ 2.824 mensais.

Agora, o avanço para R$ 5 mil de isenção é tratado pelo governo como uma política de justiça tributária. Para equilibrar as contas públicas, a União prevê ampliar a taxação sobre os super-ricos (aqueles que ganham acima de R$ 600 mil por ano) com alíquotas adicionais de até 10%.

Congresso

A proposta foi aprovada em comissão especial em julho e, segundo o presidente da Câmara, Hugo Motta, deve entrar na pauta do plenário ainda nesta semana.

O relator, deputado Arthur Lira, destacou que o texto mantém a tributação sobre lucros e dividendos, assegurando equilíbrio fiscal.

Parlamentares da base e da oposição reconhecem o apelo popular da medida, mas parte da bancada cobra detalhamento do impacto nas contas públicas e das formas de compensação. Ainda assim, a expectativa é de aprovação com ampla maioria.

Paralelamente, os deputados devem apreciar o projeto que endurece regras para coibir fraudes em benefícios previdenciários. A proposta trata especialmente de descontos indevidos em aposentadorias e pensões, como cobranças automáticas não autorizadas e empréstimos fraudulentos.

O relator, deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), reconhece a importância de proteger aposentados e pensionistas, mas pondera que a legislação não pode inviabilizar o crédito consignado, uma das poucas modalidades de empréstimo com juros mais baixos.

Líder do governo federal na Câmara, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) defende que a votação do PL seja finalizada antes do dia 2 de setembro, para evitar que o julgamento sobre a tentativa de golpe contamine a discussão. 

“A gente está fazendo um esforço grande de votar o mérito também antes do dia 2 [de setembro], porque nesse dia começa o julgamento do [Jair] Bolsonaro no Supremo. Vai ter um acirramento da crise”, diz o parlamentar.

Por outro lado, o Senado ainda precisará analisar e aprovar o projeto para que ele seja sancionado antes do dia 30 de setembro, para que as novas regras possam valer a partir de 2026. 

A Constituição Federal estabelece que, para que uma lei tenha validade no ano seguinte, ela precisa ser aprovada com antecedência mínima de 90 dias.

Impacto

A combinação dos dois projetos tem impacto direto no Estado. A isenção do IR injeta recursos adicionais na economia, fortalecendo o consumo interno e trazendo alívio para famílias de renda média.

Já o combate a fraudes previdenciárias preserva a receita de aposentados e pensionistas, público que sustenta grande parte do consumo em cidades do interior.

O alívio tributário e a proteção da renda chegam em um momento em que os sul-mato-grossenses enfrentam aumento no custo de vida. “É um dinheiro que fará diferença no dia a dia. Se, por um lado, a inflação aperta, por outro, a redução do imposto traz fôlego para quem já sente o peso das contas”, resume o deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), ao defender a aprovação.

 

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 737, segunda-feira (25/08): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/08/2025 09h56

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso737 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 200 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 23 apostas ganhadoras, (R$ 931,39 cada);
  • 4 acertos - 325 apostas ganhadoras, (R$ 65,91 cada);
  • 3 acertos - 3.218 apostas ganhadoras, (R$ 5,00 cada).

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 737 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 8
  • Coluna 2: 4
  • Coluna 3: 2
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 5
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7: 2

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 738

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 738. O valor da premiação está estimado em R$ 250 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6809, segunda-feira (25/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/08/2025 09h34

Confira o sorteio da quina

Confira o sorteio da quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6809 da Quina na noite desta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12,5 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 5 acertos - Não houve ganhadores;
  • 4 acertos - 36 apostas ganhadoras, (R$ 15.390,19 cada); 
  • 3 acertos - 4.223 apostas ganhadoras, (R$ 124,94 cada);
  • 2 acertos - 112.085 apostas ganhadoras, (R$ 4,70 cada).

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6809 são:

  • 66 - 16 - 03 - 48 - 38

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6810

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no terça-feira, 26 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6810. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

