Economia

Loteria

Resultado da Loteria Federal 06024-0 de ontem, sábado (06/12); veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

07/12/2025 - 07h10
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06024-0 da Loteria Federal na noite deste sábado, 6 de dezembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Em ordem, os bilhetes vencedores são de: 

  1. IBARETAMA/CE    R$ 500.000,00
  2. DIVINESIA/MG    R$ 35.000,00
  3. SAO PAULO/SP    R$ 30.000,00
  4. CAMPINA GRANDE/PB    R$ 25.000,00
  5. PARATY/RJ    R$ 20.503,00

Resultado da extração 06024-0 :

  • 5º prêmio: 73267
  • 4º prêmio: 95456
  • 3º prêmio: 22820
  • 2º prêmio: 91763
  • 1º prêmio: 67348

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Loteria

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 309, sábado (06/12); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/12/2025 07h29

Compartilhar
Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 309 da + Milionária na noite desta sábado, 6 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, R$ 186.409,33;
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 4 apostas ganhadoras, R$ 20.712,15;
  • 4 acertos + 2 trevos - 40 apostas ganhadoras, R$ 2.219,15;
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 558 apostas ganhadoras, R$ 159,07;
  • 3 acertos + 2 trevos - 840 apostas ganhadoras, R$ 50,00;
  • 3 acertos + 1 trevo - 6182 apostas ganhadoras, R$ 24,00;
  • 2 acertos + 2 trevos - 6373 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
  • 2 acertos + 1 trevo - 51748 apostas ganhadoras, R$ 6,00;

 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 309 são:

  • 47, 30, 15, 01, 08, 37
  • Trevos sorteados: 6 e  2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 310

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 310. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Loteria

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2328, sábado (06/12); veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/12/2025 07h25

Compartilhar
Confira o resultado do concurso de ontem

Confira o resultado do concurso de ontem Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2328 da Timemania na noite deste sábado, 6 de dezembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 60 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 17 apostas ganhadoras, R$ 37.711,09
  • 5 acertos - 570 apostas ganhadoras, R$ 1.606,73
  • 4 acertos - 10.438 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 100.507 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: JACUIPENSE /BA - 25.646 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2328 são:

  • 73, 29, 59, 15, 01, 49, 57
  • Time do Coração: 47 (JACUIBENSE- BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2329

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 9 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2329. O valor da premiação está estimado em R$ 61 milhões. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

