Resultado da Lotofácil 3186 de hoje, terça-feira (20/08/24)

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3186 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 20 de agosto de 2024, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Confira o resultado da Lotofácil de hoje!

Os números da Lotofácil 3186 são:

08 - 10 - 20 - 18 - 15 - 21 - 11 - 17 - 13 - 19 - 12 - 01 - 05 - 25 - 23

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotofácil 3187

Como a Lotofácil seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 16 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 3187. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Sorteios anteriores da Lotofácil

Concurso 3185

O concurso 3184 da Lotofácil, realizado no dia 19 de agosto de 2024 no Espaço da Sorte, em São Paulo, teve dois ganhadores na faixa principal.

Os números sorteados foram

15 - 19 - 25 - 14 - 11- 12 - 20 - 05 - 06 - 01 - 18 - 24 - 17 - 02 - 07

A premiação teve 15 acertos com 1 aposta ganhadora, R$ 1.587.550,70; 14 acertos com

173 apostas ganhadoras, R$ 1.924,12; 13 acertos com 6831 apostas ganhadoras, R$ 30,00; 12 acertos com 88772 apostas ganhadoras, R$ 12,00 e 11 acertos com 505855 apostas ganhadoras, R$ 6,00.

Assine o Correio do Estado