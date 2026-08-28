Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3774, sexta-feira (28/08)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

Da Redação

Da Redação

28/08/2026 - 20h08
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3774 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Os números da Lotofácil 3774 são:

  •  04 - 14 - 12 - 09 - 06 - 01 - 05 - 15 - 16 - 07 - 03 - 19 - 24 - 13 - 18 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 7104, sexta-feira (28/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/08/2026 20h03

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7104 da Quina na noite desta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7104 são:

  • 66 - 75 - 61 - 51 - 07

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7105

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 30 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 7105. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Mercado de Trabalho

Campo Grande fecha julho com 140 empregos a menos, aponta Caged

Indústria puxa queda após Capital criar 3,5 mil vagas no semestre

28/08/2026 16h45

Compartilhar
Comércio de Campo Grande

Comércio de Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Campo Grande fechou o mês de julho com saldo negativo de 140 empregos formais, após registrar a criação de 3.541 postos de trabalho no primeiro semestre de 2026. Segundo os dados do Caged, divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Capital teve 12.159 admissões no mês, mas o número de desligamentos foi maior, registrando 12.299 demissões. 

O resultado interrompe a sequência de saldos positivos registrada até o mês de número seis do ano. Naquele mês, Campo Grande criou 303 vagas. Na passagem entre junho e julho o saldo piorou, com registro de 443 postos.

Apesar do resultado negativo, o mercado de trabalho continuou movimentado. Mais de 12 mil pessoas foram contratadas formalmente, ou seja, de carteira assinada, durante julho, mas o volume de demissões superou o de admissões em 140 postos.

Com o desempenho do mês sete, Campo Grande acumula 3.401 novos empregos formais no ano.

Perdas

A indústria foi o setor que mais contribuiu para o resultado negativo da Capital em julho. Foram 1.176 admissões e 1.276 desligamentos, o que representa saldo de 100 postos de trabalho a menos.

A agropecuária também encerrou o mês no vermelho, com 28 vagas perdidas, resultado de 262 contratações contra 290 desligamentos.

Nos serviços, principal setor empregador da Capital, o saldo também foi negativo. Foram 5.993 admissões e 6.006 desligamentos, uma diferença de 13 postos.

A construção civil teve comportamento praticamente estável, com três empregos a menos no mês, resultado de 1.382 admissões e 1.385 desligamentos.

O comércio foi o único entre os cinco grandes setores a terminar julho com saldo positivo. Ainda assim, a diferença foi pequena: quatro vagas, com 3.346 contratações e 3.342 desligamentos.
 

O resultado de julho muda o cenário observado no primeiro semestre. Entre janeiro e junho, os serviços lideraram a geração de empregos, com saldo positivo de 2.088 vagas, seguidos pela construção civil, que abriu 1.467 postos. A indústria acumulou 350 vagas e a agropecuária, 269. O comércio foi o único grande setor com saldo negativo no semestre, com 633 postos fechados.

Até junho, o estoque de empregos formais da Capital havia chegado a 236.695 vínculos. Com o resultado de julho, o painel do Caged registra 236.453 vínculos ativos.

Desaceleração

O desempenho de Campo Grande ocorre em um cenário de perda de ritmo no mercado formal brasileiro. Em julho, o país criou 58.568 empregos com carteira assinada, resultado 56% inferior ao registrado no mesmo mês de 2025, quando foram abertas 133.932 vagas.

Mesmo com a desaceleração, o Brasil manteve saldo positivo pelo sétimo mês consecutivo, com 2,26 milhões de admissões e 2,20 milhões de desligamentos em julho. No acumulado de janeiro a julho, foram criados 972.203 empregos formais.

Em Campo Grande, o resultado negativo de julho não elimina o saldo positivo acumulado no ano, mas mostra uma mudança em relação ao desempenho registrado nos primeiros seis meses.

A Capital chegou ao segundo semestre com uma projeção de crescimento de 2,5% para o Produto Interno Brito (PIB) em 2026, acima das estimativas de 1,9% para MS e 2% para o Brasil. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7103, quinta-feira (27/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7103, quinta-feira (27/08)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3773, quinta-feira (27/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3773, quinta-feira (27/08)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7102 , quarta-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7102 , quarta-feira (26/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3772, de quarta-feira (26/08): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3772, de quarta-feira (26/08): veja o rateio

5

Eclipse parcial da Lua será visto em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira
fenômeno

/ 2 dias

Eclipse parcial da Lua será visto em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
direito previdenciário

/ 20 horas

INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?
direito previdenciário

/ 1 semana

Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?