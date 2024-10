Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2788, terça-feira (22/10)

HIBERNAÇÃO

Unidades da Heringer Fertilizantes localizada em Dourados e em Sergipe serão colocadas em hibernação, com redução progressiva das operações nos próximos meses

A Companhia de Fertilizantes Heringer S.A. irá colocar em hibernação duas unidades da empresa no Brasil, sendo uma em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e a outra no estado de Sergipe.

Em fato relevante, a companhia comunicou aos acionistas e ao mercado em geral que a hibernação será realizada de forma gradual, com redução progressiva das operações ao longo dos próximos meses. O comunicado é da última sexta-feira (18).

"A decisão de hibernar as Plantas de Dourados e de RdC [Rosário do Catete] foi tomada levando em consideração o melhor interesse da Companhia, seus acionistas e demais stakeholders, considerando a baixa performance financeira histórica e baixa perspectiva de viabilidade econômica standalone das plantas em questão no atual contexto de mercado, reduzindo assim a necessidade intensiva de CAPEX [despesas de capital] e demais custos operacionais das referidas unidades", diz o fato relevante.

Segundo a companhia, os volumes até então operados por tais plantas passarão a ser atendidos por outras unidades da Heringer.

Com relação as plantas que terão atividades paralisadas, a companhia informa que avaliará a destinação a ser dada a elas.

Um estudo será realizado para apontar as alternativas de maximização de retorno à Heringer, incluindo a possibilidade de reativação futura, caso haja mudanças nas condições de mercado ou através de venda de ativo por meio de processo competitivo.

"A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados acerca de eventuais desdobramentos relevantes relativos a este assunto", finaliza o comunicado.

Heringer Fertilizantes

Conforme o último balanço divulgado pela companhia, referente ao segundo trimestre de 2024, a Heringer teve prejuízo líquido de R$ 342,97 milhões, o que representa um aumento das perdas na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o saldo ficou negativo em R$ 135,33 milhões

O balanço de resultados do terceiro trimestre será divulgado no dia 14 de novembro.

Em fevereiro de 2019, a companhia entrou com pedido de recuperação judicial (RJ), devido a dívidas de mais de R$ 2 mnilhões.

Na época, como parte de um plano de reestruturação, a empresa colocou em hibernação as unidades de Dourados (MS), Rondonópolis (MT), Três Corações (MG), Uberaba (MG), Rio Verde (GO), Porto Alegre, Rio Grande (RS), Paranaguá (PR) e Rosário do Catete (SE).

As operações de quase todas foram retomadas, mas são mantidas em hibernação duas fábricas, em Porto Alegre e Paranaguá (PR).

Em março de 2022, em comunicado ao mercado, a Fertilizantes Heringer informou que a Justiça concedeu o pedido de encerramento da Recuperação Judicial feito pela companhia, em razão do decurso do prazo de dois anos contados da concessão da RJ e do cumprimento das obrigações assumidas pela empresa no âmbito do plano aprovado.