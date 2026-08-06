Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3041, quinta-feira (06/08)

LOTERIAS

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7085 da Quina na noite desta quinta-feira, 6 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 10.121.903,51)

1 aposta ganhadora, (R$ 10.121.903,51) 4 acertos - 48 apostas ganhadoras, (R$ 9.767,91)

48 apostas ganhadoras, (R$ 9.767,91) 3 acertos - 3.657 apostas ganhadoras, (R$ 122,10)

3.657 apostas ganhadoras, (R$ 122,10) 2 acertos - 95.261 apostas ganhadoras, (R$ 4,68)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7085 são:

08 - 78 - 49 - 14 - 58

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7086

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 7 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 7086. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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