Resultado da + Milionária de ontem, concurso 277, sábado (16/08): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 277 da + Milionária na noite deste sábado, 16 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 142 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 143 milhões.
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 270.307,36 cada);
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 20 apostas ganhadoras, (R$ 12.013,66 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 98 apostas ganhadoras, (R$ 1.838,83 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1594 apostas ganhadoras, (R$ 161,50 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 2106 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 20075 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 16891 apostas ganhadoras, R$ 12,00 cada);
- acertos + 1 trevo - 161434 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Apenas uma aposta em Mato Grosso do Sul, de uma lotérica em Bodoquena, conseguiu anotar o resultado de 5 acertos + 1 ou nenhum trevo, levando R$ 12 mil.
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 277 são:
- 43 - 35 - 42 - 10 - 07 - 47
Trevos sorteados: 05 - 04
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 278
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 278. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.