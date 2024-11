Resultado da Quina de hoje, concurso 6587, quinta-feira (21/11)

OLHO NOS PREÇOS

Segundo pesquisa, os produtos com maiores intenções de compra pelos sul-mato-grossenses são móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, seguido por roupa, notebook e computadores

Promoções da Black Friday atraem consumidores e economia do estado deve movimentar Foto: Arquivo / Correio do Estado

Cada vez mais popularizado entre a população brasileira, a Black Friday começa oficialmente a partir da próxima semana e grandes marcas prometem descontos descritos por elas mesmas como imperdíveis. Com isso, o Sebrae/MS e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, realizaram uma pesquisa que afirma que o “feriado comercial” deve movimentar mais de R$ 400 milhões na economia do estado.

Segundo resultados do levantamento feito, móveis, eletrodomésticos e eletrônicos são os produtos que mais atraem os olhares dos sul-mato-grossenses durante esse período de liquidação, com 47,32% dos entrevistados com intenção de compra. Em seguida, aparece as vestimentas (roupas, calçados e acessórios), com 29,19%, e, fechando o “Top-3”, notebooks e computadores, com 9,06%.

Ainda, a pesquisa revelou que 82,38% dos entrevistados preferem realizar as compras de forma presencial, ou seja, em loja física. Ao todo, 1.981 pessoas foram entrevistadas nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá, Ladário e Três Lagoas, entre 4 e 11 de novembro.

Campo Grande

Segundo estimou a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande, a Black Friday deve injetar cerca de R$ 90 milhões no comércio local.

O cenário positivo aponta um crescimento de 80% em 2024, enquanto em comparação ao mesmo período no ano passado, de acordo com dados Prefeitura de Campo Grande, a cuja estimativa de gasto era de R$ 50 milhões.

Muito embora o consumidor e o comércio estejam confiantes com a injeção financeira, para o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila, a data seria melhor aproveitada pelos pequenos negócios se fosse em outro período.

“O ideal aqui no Brasil seria que a Black Friday acontecesse em janeiro e não em novembro. Em novembro, o lojista fica com apenas 30 dias para repor o estoque, mas, mesmo assim, os grandes players, aproveitando essa promoção que acontece lá nos Estados Unidos, começaram a fazer esse movimento e levaram várias outras pequenas empresas a participarem”, explicou.

Contratação

O comércio da capital deve contratar até 15 mil trabalhadores temporários para suprir aumento de demanda na venda de produtos que ocorrem no final de ano.

De acordo com Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande (SECCG), este aumento da contratação de trabalhadores temporários ocorre entre os meses de novembro e dezembro de 2024.

“Chegamos a esse número com base em uma pesquisa realizada pelo próprio sindicato, em contato direto com as grandes e médias empresas da cidade”, afirma Carlos Santos, presidente do SECCG. Ele destaca que a pesquisa reflete as necessidades do mercado local e fornece uma visão clara das expectativas para o período de vendas.

Atualmente, o comércio de Campo Grande emprega aproximadamente 35 mil trabalhadores. Com a adição dos temporários, esse número deverá aumentar para cerca de 50 mil profissionais no setor.

Black Friday ou "Black Fraude"?

Com a promessa de preços mais baixos, muitos consumidores esperam pela data para adquirir um produto que já desejam. No entanto, não é incomum encontrar falsas promoções, a chamada "black fraude", quando as lojas simulam que houve desconto ou aumentam o valor do item dias antes.

Para evitar cair nessas falsas promoções, uma das saídas é fazer o monitoramento dos preços com antecêndia, para saber se a loja não fez apenas a "maquiagem" do preço, com aumento do valor para posteriormente baixar, ou no caso, voltar ao preço original na black friday e anunciar como se fosse desconto.

Esse monitoramento pode ser feito na forma de pesquisa, olhando os preços antecipadamente nas lojas físicas ou online, para ter uma ideia do valor atual, ou com ajuda de sites e aplicativos que fazem essa análise.

Para conferir sites especializadas em monitorar preços dos produtos, clique aqui

Dicas extras

As ferramentas podem ajudar a monitorar os preços, mas há algumas dicas extras que podem te ajudar a garantir compras vantajosas na Black Friday, como:

Crie uma Lista de Desejos: Isso ajudará a manter o foco e a evitar compras por impulso.

Inscreva-se em newsletters e alertas de promoções: Muitas lojas enviam newsletters com informações sobre promoções e ofertas exclusivas para assinantes. Inscrever-se nessas listas pode garantir acesso antecipado a ofertas ou até descontos adicionais.

Siga as redes sociais das lojas: As redes sociais são um ótimo canal para ficar por dentro das novidades e promoções relâmpago. Muitas empresas utilizam essas plataformas para divulgar ofertas especiais, então vale a pena acompanhar as contas das lojas que você mais gosta.

Prepare-se para a "muvuca": No dia da Black Friday, as lojas podem ficar lotadas, e as ofertas podem acabar rapidamente. Esteja preparado para agir rápido, mas sempre tenha em mente os preços monitorados anteriormente para não cair em armadilhas de preços inflacionados.

*Colaborou Glaucea Vaccari, Laura Brasil e Judson Marinho

