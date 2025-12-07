Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loteria

Resultado da Quina de ontem, concurso 6896, sábado (06/12); veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

07/12/2025 - 07h23
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6896 da Quina na noite deste sábado, 6 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,2 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 39 apostas ganhadoras, R$ 12.838,08
  • 3 acertos - 3.651 apostas ganhadoras, R$ 130,60
  • 2 acertos - 97.628 apostas ganhadoras, R$ 4,88

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6896 são:

  • 03, 23, 64, 79, 66

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6897

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 8 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6897. O valor da premiação está estimado em R$ 7,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Loteria

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 309, sábado (06/12); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/12/2025 07h29

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 309 da + Milionária na noite desta sábado, 6 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, R$ 186.409,33;
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 4 apostas ganhadoras, R$ 20.712,15;
  • 4 acertos + 2 trevos - 40 apostas ganhadoras, R$ 2.219,15;
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 558 apostas ganhadoras, R$ 159,07;
  • 3 acertos + 2 trevos - 840 apostas ganhadoras, R$ 50,00;
  • 3 acertos + 1 trevo - 6182 apostas ganhadoras, R$ 24,00;
  • 2 acertos + 2 trevos - 6373 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
  • 2 acertos + 1 trevo - 51748 apostas ganhadoras, R$ 6,00;

 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 309 são:

  • 47, 30, 15, 01, 08, 37
  • Trevos sorteados: 6 e  2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 310

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 310. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Loteria

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2328, sábado (06/12); veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/12/2025 07h25

Confira o resultado do concurso de ontem

Confira o resultado do concurso de ontem Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2328 da Timemania na noite deste sábado, 6 de dezembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 60 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 17 apostas ganhadoras, R$ 37.711,09
  • 5 acertos - 570 apostas ganhadoras, R$ 1.606,73
  • 4 acertos - 10.438 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 100.507 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: JACUIPENSE /BA - 25.646 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2328 são:

  • 73, 29, 59, 15, 01, 49, 57
  • Time do Coração: 47 (JACUIBENSE- BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2329

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 9 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2329. O valor da premiação está estimado em R$ 61 milhões. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

