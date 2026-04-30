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LOTERIAS

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 841, quarta-feira (29/04)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

30/04/2026 - 08h24
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 841 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 29 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 7.176.787,87)
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 15.355,42)
  • 5 acertos - 84 apostas ganhadoras, (R$ 1.044,58)
  • 4 acertos - 1.357 apostas ganhadoras, (R$ 64,66)
  • 3 acertos - 12.964 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 841 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 3
  • Coluna 2: 7 
  • Coluna 3: 3
  • Coluna 4: 6
  • Coluna 5: 7
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7: 7

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 842

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 4 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 842. O valor da premiação está estimado em R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 350, quarta-feira (29/04): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/04/2026 08h18

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 350 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 29 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 38 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 10 apostas ganhadoras, (R$ 29.282,19)
  • 4 acertos + 2 trevos - 51 apostas ganhadoras, (R$ 1.892,83)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 899 apostas ganhadoras, (R$ 107,38)
  • 3 acertos + 2 trevos - 736 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 8411 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 6336 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 65478 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 350 são:

  • 45 - 30 - 18 - 42 - 25 - 07 
  • Trevos sorteados: 5 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 351

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 2 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 349. O valor da premiação está estimado em R$ 38,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2918, quarta-feira (29/04): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/04/2026 08h14

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2918 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 29 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 500 mil.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 75.938,71)
  • 18 acertos - 24 apostas ganhadoras, (R$ 3.955,14)
  • 17 acertos - 286 apostas ganhadoras, (R$ 331,89)
  • 16 acertos - 1744 apostas ganhadoras, (R$ 54,42)
  • 15 acertos - 8048 apostas ganhadoras, (R$ 11,79)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2918 são:

  • 14 - 07 - 56 - 10 - 91 - 47 - 86 - 68 - 72 - 38 - 29 - 26 - 85 - 84 - 99 - 08 - 20 - 09 - 87 - 42 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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