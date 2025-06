Resultado da Super Sete de ontem, concurso 703, sexta-feira (06/06): veja o rateio

ANÁLISE

Apesar da forte atuação do agronegócio, enfraquecimento da demanda interna pode brecar o desempenho

O desempenho da economia sul-mato-grossense no primeiro trimestre deste ano reforçou o papel decisivo do agronegócio no avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Impulsionado pela soja e com expectativa de supersafra de milho, Mato Grosso do Sul deve crescer acima da média nacional neste ano. Mas, apesar do otimismo na oferta, o consumo interno acende um sinal de alerta para o segundo semestre.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, há uma preocupação com a queda do consumo.

“O crescimento de 1,4% no PIB é uma sinalização positiva para a economia brasileira, mas, quando a gente olha de onde vem essa força, ela está concentrada no agronegócio. Isso é bom para MS, mas há uma preocupação clara do outro lado: o consumo no Brasil cresceu muito pouco”, afirmou o secretário, em entrevista ao Correio do Estado.

Segundo Verruck, o crescimento da pecuária de 12,2% no trimestre e o avanço das lavouras explicam o bom desempenho da economia nacional, mas esse movimento se reflete especialmente na retomada da produção em relação ao ano passado, quando houve frustração de safra.

“No caso de Mato Grosso do Sul, a situação é ainda melhor. Temos crescimento da produção de soja e estamos iniciando uma colheita excepcional de milho. Isso projeta um crescimento de 4,4% no PIB estadual, acima da média nacional”, detalha.

O cenário foi destacado na reportagem publicada pelo Correio do Estado na última semana, que mostrou como o agronegócio tem puxado o crescimento da economia de MS de forma contínua, mesmo em meio a um ambiente macroeconômico de juros altos e consumo retraído.

No entanto, o secretário pondera que o otimismo precisa ser equilibrado com a leitura do lado da demanda.

“Esse é o PIB do lado da oferta. Mas, quando olhamos a demanda, que reflete o consumo das famílias, o crescimento é praticamente nulo. Isso está diretamente ligado à renda e ao crédito, e é um fator de atenção que pode comprometer o segundo semestre, se não houver reação”, alerta.

O doutor em Economia e professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) Daniel Frainer ressalta que o setor de serviços é o principal monitor do crescimento brasileiro.

“Deve-se considerar também que, tanto aqui no Estado como nacionalmente, os setores que têm mais participação no PIB são serviços, em primeiro lugar, e indústria, em segundo lugar”.

QUEDA

A preocupação com a demanda é corroborada pelos dados regionais. Em Campo Grande, o Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) caiu pelo quarto mês consecutivo e atingiu 100,5 pontos em maio, segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O indicador está no limite da zona positiva e reflete insatisfação crescente dos consumidores com a renda e com o cenário econômico.

A principal queda foi registrada na percepção sobre a compra de bens duráveis (-4,4%), seguida da perspectiva profissional (-2,5%) e da renda (-1,3%). Para a economista Regiane Dedé de Oliveira, do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio-MS (IPF-MS), o consumidor está mais cauteloso.

“A combinação de juros ainda elevados com o aumento no preço de produtos essenciais está fazendo as famílias irem com mais calma às compras, especialmente as de maior valor”.

O comportamento pode impactar diretamente o comércio e os serviços, setores que dependem da circulação de renda dentro do Estado. E, embora o agronegócio esteja gerando riqueza, nem sempre esses ganhos se traduzem em maior consumo local.

“Com a renda estagnada e o crédito restrito, o consumo interno pode ser o freio do nosso crescimento. E isso é ruim, pois, mesmo com um bom desempenho no campo, a economia depende da reação da demanda para se sustentar no longo prazo”, alerta Verruck.

COMÉRCIO

No setor empresarial, os sinais também são de prudência. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) em Campo Grande ficou em 99,2 pontos em maio, entrando no terceiro mês seguido na zona negativa. Em maio do ano passado, o índice estava em 107,5 pontos.

“O empresariado local está mais cauteloso diante da percepção de piora nas condições da economia nacional. Para 84% dos entrevistados, a situação atual piorou. Isso reflete um momento de decisões mais conservadoras”, avalia Regiane.

Outro ponto levantado por Verruck é a política de juros do Banco Central. A taxa Selic está mantida em patamar elevado para controlar a inflação, mas isso pode ter efeitos colaterais indesejáveis.

“Essa elevação dos juros é para conter a inflação, mas pode estar impactando diretamente o nível de investimento e de consumo. Com esse crescimento do PIB, há o risco de se manter os juros altos por mais tempo, e isso não seria o ideal neste momento”, afirma.

Para ele, a economia de MS tem força para manter o ritmo de crescimento, mas precisa de um ambiente de maior estímulo ao crédito e à renda.

“É fundamental que o consumo reaja, especialmente nos centros urbanos. Caso contrário, teremos um agronegócio forte convivendo com um comércio fraco, o que pode limitar nosso desenvolvimento”, conclui o secretário.

