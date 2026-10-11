Resultado da Timemania de hoje, concurso 2453, domingo (11/10): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2453 da Timemania na manhã deste domingo, 11 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores;

- Não houve ganhadores; 6 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 27.594,88);

6 apostas ganhadoras, (R$ 27.594,88); 5 acertos - 277 apostas ganhadoras, (R$ 853,88);

277 apostas ganhadoras, (R$ 853,88); 4 acertos - 4.067 apostas ganhadoras, (R$ 10,50);

4.067 apostas ganhadoras, (R$ 10,50); 3 acertos - 33.307 apostas ganhadoras, (R$ 3,50).

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2453 são:

02 - 12 - 13 - 17 - 20 - 24 - 30

Time do Coração: Cuibá (MT)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2454

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 13 de outubro, a partir das 10 horas, pelo concurso 2454. O valor da premiação está estimado em R$ 19 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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