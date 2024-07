Riedel sanciona Lei de Diretrizes Orçamentárias de R$ 26,4 bilhões para 2025

O governador do Estado, Eduardo Riedel, sancionou a Lei de Diretriz Orçamentária (LDO) para o ano de 2025, com meta de receita total, em valor corrente, estimada em R$ 26,402 bilhões para o próximo ano. A LDO 2025 foi publicada na edição desta terça-feira (23) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A redação final havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) no dia 16 deste mês.

Além de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), a LDO estabelece as metas e as prioridades da administração estadual e dispõe sobre a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e sobre as alterações na legislação tributária.

Segundo o texto, a LDO de 2025 atende os parâmetros e princípios das políticas do Governo do Estado, entre eles, de superação das desigualdades sociais, raciais e de gênero, geração de emprego e renda, disponibilização de serviços por meio de tecnologia digital, proteção dos animais e conservação do meio ambiente.

Crescimento de 3,5%

O valor da LDO para 2025 é 3,5% superior à receita estimada para 2024, sendo que em 2024 o valor sancionado foi de R$ 25,488 bilhões.

Se comparado com 2023, o aumento foi ainda maior, de 19,8%. Naquele ano, a LDO sancionada estimava receita de R$ 22 bilhões.

