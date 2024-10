Site ilegal que redirecionava para apostas do Corinthians é derrubado pelo governo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um site paralelo da bet Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, consta entre os endereços online que devem ser bloqueados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)

A Esportes da Sorte não está na lista nacional do Ministério da Fazenda de empresas autorizadas temporariamente a funcionar no país, mas consta na lista estadual, com permissão para operar no Rio de Janeiro.

Diferente do site oficial da casa de apostas online, o endereço listado traz a palavra "esporte" no singular. A Esportes da Sorte afirma que a URL não pertence a empresa. Antes do bloqueio, porém, conforme verificou a reportagem, o site direcionava o usuário para o endereço correto da bet, com "esportes" no plural.

A prática não é incomum. O artifício é usado por empresas para prevenir a perda de acessos devido a erros de grafia dos usuários.

A Esportes da Sorte está entre as bets com o aval da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro). Uma decisão liminar chegou a autorizar que as casas de apostas credenciadas pelo órgão estadual atuem em todo o país, mas ela foi contestada pela AGU (Advocacia-Geral da União) e suspensa pelo TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região).

A lista em que está o endereço paralelo da Esportes da Sorte foi enviada na quinta-feira (10) pela Fazenda à Anatel. O ministério ainda não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a inclusão do site.

A partir desta sexta-feira (11), os endereços presentes no documento começaram a ser bloqueados no país por operadoras de telecomunicação. A relação abrange 2.027 sites de empresas consideradas irregulares pela Fazenda. A maioria não formalizou o pedido para funcionar dentro do prazo estabelecido pelo governo.

Desde o início de outubro, segundo o ministério, esses sites operaram no Brasil com restrições. Eles ficaram disponíveis na internet para que os apostadores pudessem resgatar dinheiro disponível nas contas.

No início do mês, a Fazenda divulgou uma lista, posteriormente atualizada, de bets que poderiam continuar em funcionamento no país. São 211 sites ligados a 96 empresas em âmbito nacional e outros 20 com licenças estaduais.

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda ainda vai analisar a regularidade de cada uma dessas empresas, com informações sobre a habilitação jurídica e a qualificação técnica das operadoras, para conceder autorização definitiva a partir de 2025.

O pente-fino deve ser realizado até o fim de dezembro. Somente terá concessão a empresa que passar pelos critérios técnicos e pagar R$ 30 milhões para o governo federal.



*Informações da Folhapress