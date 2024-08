Turismo começa ano estagnado em MS, mas setor se anima para 2º semestre

Setor produtivo proeminente em Mato Grosso do Sul, o turismo apresenta ligeira variação no 1º semestre de 2024 nos indicadores que norteiam o segmento quando comparados ao mesmo período do ano passado. Para a segunda metade do ano representantes e autoridades do turismo no Estado apontam um cenário positivo, com projeções de crescimento.

De acordo com dados da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), enviados ao Correio do Estado, há uma pequena oscilação em itens como movimentação área, rodoviária, atrativos turísticos e taxas de ocupação no ramo hoteleiro do Estado.

Nos aeroportos de MS, considerando Campo Grande, Bonito, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas foram registrados 406.315 embarques entre os meses de janeiro e junho do ano passado, ante a 380.865 no mesmo intervalo de tempo deste ano, resultando em uma queda de 6,26% de saídas.

Em relação aos desembarques realizados no Estado, a redução foi semelhante, ficando 6,29% menor do que os primeiros seis meses do ano passado, uma vez que em 2024 o número de passageiros chegando aos aeroportos de MS totalizaram 389.986, enquanto no ano anterior foram 416.147.

Utilizando o modal rodoviário, por meio de ônibus de viagem com saída registrada na rodoviária da Capital, os dados mostram que no 1º semestre do ano passado 382.517 pessoas embarcaram no local. Neste ano foram quase 58 mil (57.978) passageiros a menos, onde 324.539 embarcaram para algum destino saindo de Campo Grande, ou seja, queda de 37,13%.

Por outro lado quando comparado o número de desembarques realizados no mesmo período, foi identificado um aumento no fluxo de pessoas, tendo em vista que em 2023 contabilizados 299.391 chagadas ao terminal rodoviário contra 316.263 neste ano. Ao todo foram 16.872 (5,64%) passageiros a mais transitando na rodoviária da Capital neste primeiro semestre.

Os atrativos turísticos da região de Bonito e Serra da Bodoquena apresentaram crescimento, passando de 426.431 vouchers emitidos em 2023 para 430.933 vouchers de janeiro a junho deste ano. O crescimento percentual foi de 1,06%.

Já os barcos hotéis registraram 3.294 turistas a mais do que os primeiros seis meses do ano passado, quando 9.382 pessoas ficaram hospedadas nos barcos. Em 2024, até junho, foram computadas 12.676 turistas em barcos hotéis de Mato Grosso do Sul, acréscimo de 34,47% em 1 ano.

A taxa de ocupação no setor hoteleiro nas cidades de Campo Grande, Boito e Dourados totalizou 51,78 neste ano, contra 53,27% em 2023, uma perda de 1, 49 pontos percentuais no comparativo entre os primeiros semestres.

Em análise ao cenário turístico o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, destaca que um conjunto de fatores podem ser atribuídos aos resultados alcançados por MS neste nos primeiros seis meses do ano.

“Mesmo com algumas oscilações, no geral, está positivo, mantendo a mesma pegada do ano passado. A gente teve dois feriados a menos do que ano passado, o que influenciou em alguns fluxos, especialmente aéreos, que em alguns momentos estão um pouco menores do que o ano passado”, explica.

Mesmo com a ausência de períodos de folga mais longos, os feriados emendados, Wendling pontua que as visitações, barcos e hotéis aumentaram. “A expectativa para o segundo semestre, que a gente mantenha uma taxa de ocupação, em uma média de 52%, 53%, que é a taxa de ocupação da hotelaria que a gente está desde o ano passado”, afirma.

Considerando os dados, o diretor-presidente da Fundtur-MS ressalta que esmo com uma pequena redução o índice se mantém acima dos 50% de ocupação nos principais destinos do Estado.

CAMPO GRANDE

Conforme o Superintende de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Wantuyr Tartari o turismo em Campo Grande tem demonstrado constante movimentação no último ano. “Com um Plano Municipal de Turismo vigente, a Capital tem trabalhado de forma planejada. Além disso, existem programas do Ministério do Turismo que estimulam a evolução do segmento”, detalha.



Tartari realata que a rua 14 de Julho está ganhando vida sendo que atualmente já conta com três novos empreendimentos noturnos que tem movimentado o centro da cidade.

“Está previsto a reabertura de um dos atrativos turísticos mais queridos da cidade, a Morada dos Baís, totalmente repaginada, mas sem perder a essência de sua história. A outra novidade é a Casa da Cultura que através de um contrato de cessão de uso, o prédio Mello e Cáceres, do Exército Brasileiro, dará vida a um espaço múltiplo com galeria de arte visuais, café cultural, artesanato regional, espaço para ensaios teatrais e musicais e anfiteatro para palestras e mostras de audiovisual. A expectativa é que todas essas novidades movimentem ainda mais o turismo local”, revela Tartari.



