Varejo cresce no País, mas MS tem pior índice entre Estados

Enquanto no mês de julho as vendas do varejo reverteram situação e tiveram percentual positivo no País (0,6%); Mato Grosso do Sul aparece na contramão, com o pior desempenho no índice do comércio varejista (-2,8%) entre os meses junino e julino.

É o que aponta a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ressaltando desempenho positivo nacionalmente em seis atividades que compõe o varejo.

Segundo o Instituto, nacionalmente de junho para julho, apenas duas atividades tiveram retração: livros, jornais, revistas e papelaria (-5,0%) e Combustíveis e lubrificantes (-4,3%), com bons desempenhos notados em:

(16,0%)| Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria;

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria; (10,6%)| Outros artigos de uso pessoal e doméstico;

Outros artigos de uso pessoal e doméstico; (8,1%) | Móveis e eletrodomésticos;

Móveis e eletrodomésticos; (5,2%) | Tecidos, vestuário e calçados;

Tecidos, vestuário e calçados; (3,0%) | Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo;

Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo; (0,3%) | Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação.

Se lançado olhar no desempenho do comércio em Mato Grosso do Sul, o acumulado anual (comparado com mesmo período do ano anterior) marca 7,9%; enquanto a variação dos últimos 12 meses fecha em 4,9% considerando os números de julho.

Se desconsiderado o ajuste sazonal, o desempenho de julho representa a 11ª marca positiva seguida, com o comércio apresentando desempenho 4,4 pontos percentuais melhor que o registrado ainda em junho.

Sendo que a próxima data festiva, que consequentemente pode aquecer o setor, é o próximo dia 12 de outubro, para esse Dia das Crianças que se aproxima há a projeção em Mato Grosso do Sul de movimentar até R$ 356 milhões na economia, com um volume expressivo de sul-mato-grossenses com ideia de presentear os filhos.

Varejo amplo

No indicador que considera veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de

produtos alimentícios, bebidas e fumo, a queda foi ainda maior em julho (-4,8%).

Nessa categoria, o volume de vendas teve alta de 4,1%, enquanto o índice acumulado em 12 meses também caiu - exatos 4,9 pontos percentuais -; com variação acumulada no ano batendo 0,4%.

Nacionalmente, apenas 15 os 27 Estados registraram bom desempenho entre os índices de junho e julho; onde Mato Grosso do Sul figura mais uma vez com resultado negativo (-2,8) seguido por: Maranhão (-1,6%) e Espírito Santo (-1,1%).

Esse desempenho no Estado destoa, por exemplo, do desempenho do varejo de MS registrado no começo do ano, quando teve três altas consecutivas até o mês de abril.

