Volume de vendas do varejo em MS atinge 3º mês de alta consecutiva

Bioenergia

Atvos anunciou planta com investimentos de R$ 350 milhões em Nova Alvorada do Sul; Eduardo Riedel deve baixar o ICMS de 17% para 1,8%

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), assumiu, nesta quarta-feira (10), em Nova Alvorada do Sul, durante o lançamento da Expocanas 2024, o comproomisso de baixar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o biometano, dos atuais 17% para 1,8%.

A medida é uma forma de estimular o setor de bioenergia em Mato Grosso do Sul, e contribuir com um cenário em que mais investimentos, como o que a Atvos anunciou no mesmo evento, sejam possíveis.

Durante a abertura da Expocanas, a Atvos - que têm três usinas em Mato Grosso do Sul, uma delas em Nova Alvorada do Sul - anunciou um memorando de investimentos para a construção de sua primeira unidade produtora de biometano a partir dos resíduos da cana-de-açúcar.

A unidade ficará localizada em Nova Alvorada, cuja planta receberá investimentos de aproximadamente R$ 350 milhões. O investimento é o maior do Brasil para a produção de biometano, conforme adiantou o Correio do Estado, na manhã desta quarta-feira.

“Da nossa parte, estamos assumindo o compromisso de reduzir a alíquota de ICMS sobre o biometano de 17% para 1,8%, para estimular o setor de bioenergia no Estado e torná-lo cada vez mais competitivo. O posicionamento estratégico do Mato Grosso do Sul diante do Brasil e do mundo está focado em segurança alimentar, transição energética e sustentabilidade ambiental”, afirmou Eduardo Riedel.

“Agradecemos o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da prefeitura de Nova Alvorada do Sul, por criarem as condições necessárias para o desenvolvimento de novos negócios na região. Acreditamos que essa parceria entre as iniciativas público e privada é fundamental para ampliar a geração de riquezas, movimentar a economia, fortalecer a cadeia produtiva e garantir prosperidade para a sociedade em geral”, afirma Bruno Serapião, CEO da Atvos, que fez o anúncio da nova planta.

O presidente da Biosul (Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul) , Amaury Pekelman, apresentou números significativos do setor e também salientou que a projeção é que Mato Grosso do Sul alcance a segunda posição na produção de etanol no País.

“Mato Grosso do Sul é o quarto produtor de etanol no Brasil e a tendência é crescer cada vez mais junto, com um trabalho de longo prazo. Pelas projeções que estamos fazendo, o Mato Grosso do Sul nas próximas duas safras pode ser o segundo maior produtor de etanol no Brasil. E isso mostra que o Governo está olhando para novas tecnologias e redução de carbono”, garantiu Pekelman.

Na safra 2023/2024, o Mato Grosso do Sul foi responsável por 52,4 milhões de toneladas de cana moída, 3,8 bilhões de litros de etanol (cana e milho), 2,2 milhões de toneladas de açúcar e 2 milhões de Mwh de energia elétrica. O setor gera 30 mil empregos diretos e 90 mil postos de trabalho indiretos, e com uma das melhores médias salariais na indústria e na agricultura.

Assine o Correio do Estado