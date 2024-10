Veja dicas para melhorar suas vendas na Black Friday

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com previsão de boas vendas para este ano durante a Black Friday, que ocorre no dia 29 de novembro, o comerciante deve estar atento para não cometer erros e fazer com que a oportunidade termine virando uma verdadeira dor de cabeça.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomércio) listou erros comuns que os empresários cometem e que fazem com que o lucro passe longe do caixa da empresa.

Ainda mais quando a estimativa é que a data do megadesconto movimente R$ 90 milhões no comércio de Campo Grande.

O primeiro passo para o aumento de vendas passa pelo planejamento e estratégia que devem ser tomadas muito antes do período, especialmente em se tratando de pequenos comércios que possuem dificuldade de reposição do estoque.

O ditado antigo vem a calhar: "Nunca coloque seus ovos em uma cesta só". Em época de redes sociais, é essencial a comunicação com o cliente e que a empresa esteja com o marketing em dia.

Chamar a atenção do consumidor enquanto ele é bombardeado por todos os lados pode ser uma tarefa complicada. No entanto, alguns passos, como antecipar os valores das ofertas alguns dias antes, podem servir como um toque de aproximação ao público-alvo.

Oferta gera procura; outro diferencial está no aumento da equipe e no treinamento diferenciado para o atendimento ao cliente. Um sorriso pode garantir boas compras; essa regra nunca falha no mundo dos negócios, enquanto o empresário precisa definir quais produtos irá colocar em liquidação.

Veja cinco dicas que podem mudar a perspectiva de vendas:

Público-Alvo: É essencial que o comerciante conheça o público-alvo. Desta forma, pode prever os desejos e entender suas intenções; criar mensagens personalizadas pode ser um diferencial. Mas, afinal de contas, como definir o público-alvo? Conforme destacou a Fecomércio, entender o público-alvo não está apenas em ter conhecimento da faixa etária ou do local onde o cliente vive. Passa por fazer a leitura dos hábitos de consumo, necessidades e, inclusive, projetar os desafios enfrentados pelo cliente. Deste modo, o marketing será melhor focado e terá melhores resultados.

Mensagens claras: Evite ao máximo mensagens confusas. A comunicação tem que ser objetiva; a falta de clareza na proposta pode encerrar a oportunidade de venda.

Aposte em Redes Sociais: É importante que o empresário entenda que a nova vitrine de sua empresa está nas redes sociais. Portanto, contratar uma equipe profissional que entenda a proposta do seu negócio e trace melhores táticas de vendas é fundamental.

De olho no vizinho: Nunca deixe de observar quais estratégias a concorrência está adotando para promover táticas e melhorar suas ofertas.

Monitorar: Ter dados do desempenho faz parte do negócio. Afinal de contas, somente assim o comerciante estará preparado para melhorar os pontos fracos para o ano seguinte.

