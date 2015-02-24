A aquidauanense Talita foi convocada para disputar o desafio denominado “Melhores do Mundo”, que acontecerá no Rio, a partir de quinta-feira. Líder do ranking nacional ao lado de Larissa, a sul-mato-grossense é favorita ao título.
Segundo a CBV, no Melhores do Mundo, quatro duplas brasileiras de cada naipe vão enfrentar os melhores times dos Estados Unidos no vôlei de praia.
No feminino, além de Larissa e Talita, o Brasil será defendido por Juliana/Maria Elisa, Maria Clara/Carol e Ágatha/Bárbara Seixas. O time americano tem, entre outras, a tricampeã olímpica Kerri Walsh, April Ross, Jennifer Kessey, Phil Dalhausser e Sean Rosenthal.
No masculino, o Brasil terá Ricardo/Emanuel, Pedro Solberg/Evandro e Álvaro Filho/Vitor Felipe e Bruno/Thiago.