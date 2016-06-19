Rosberg passeia tranquilo e vence a 1ª corrida da Fórmula 1 nas ruas de Baku

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O cenário era estonteante. Construções medievais contrastando com prédios modernos às margens do Mar Cáspio davam um charme diferenciado ao GP da Europa deste ano, disputado pela primeira vez na história nas ruas de Baku. E o circuito montado na capital do Azerbaijão tinha características desafiadoras: muros estreitos, pequenas áreas de escape e o trecho de maior aceleração plena do calendário. Um convite a uma corrida tumultuada. Só que não.

Em uma prova sem incidentes na largada, sem nenhuma batida e apenas quatro abandonos, todos por problemas mecânicos, o pole position Nico Rosberg passeou com imensa tranquilidade. O alemão da Mercedes venceu de ponta a ponta, e completou as 51 voltas com 16s de vantagem para o segundo colocado Sebastian Vettel, da Ferrari.

O destaque ficou por conta de Sergio Pérez, da Force India, que completou o pódio. Brilhando durante todo o fim de semana, o mexicano largou em sétimo em razão de uma punição e cruzou a linha de chegada em terceiro.