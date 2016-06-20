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Ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 começam a ser vendidos, às 10h de hoje (20), em duas bilheterias da cidade do Rio de Janeiro. As entradas para competições da olimpíada serão vendidas nos shoppings Leblon (Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon), na zona sul, e Via Parque (Avenida Ayrton Senna, 3.000, Barra da Tijuca), na zona oeste.

Os pontos de venda funcionarão de segunda-feira à sábado, das 10h às 22h. Nos domingos, o horário de funcionamento será das 13h às 21h. As bilheterias funcionarão também como ponto de retirada dos ingressos comprados pela internet.

Outras cerca de 30 bilheterias começarão a funcionar em breve no Rio de Janeiro e nas outras cinco cidades-sede do torneio de futebol: São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus. Mesmo com a abertura dos pontos de venda, será possível continuar comprando ingressos pela internet, através do site ingressos.rio2016.com.