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Neste final de semana, o sul-mato-grossense Ismaily Gonçalves da Silva, ex-atleta do Ivinhema Futebol Clube, renovou seu contrato com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por mais 5 anos. Brasileiro que é natural do município de Angélica, esteve na cidade passando as férias com a família, e se mostrou bastante empolgado com a renovação.

Ismaily veste a camisa do principal time ucraniano desde 2013, já participou de 52 partidas e fez 6 gols com camisa dos “laranjas-negros”.

Em entrevista ao site Sharktar.com, o jovem zagueiro agradeceu o Presidente e o diretor-geral Sergey Palkin pela confiança depositada em seu trabalho. “ Estou muito feliz por defender a honra de um clube tão grande por mais cinco anos. Para mim é importante fazer parte do Shakhtar. Obrigado pela confiança de todos: do presidente, do clube, assim como do novo treinador. Vou tentar corresponder a todas as expectativas colocadas sobre mim", comentou.

Segundo o site Ivinotícias, Ismaily iniciou sua trajetória no time profissional do Ivinhema F.C, em 2008, e foi para equipe ucraniana em 2013, onde conquistou 7 títulos pelo Sharkhtar, quando foi campeão da Ucrânia em 2013, 2014, campeão Copa da Ucrânia 2013, 2016 e o Supercopa da Ucrânia em 2013, 2014, 2015.

Em conversa com a reportagem, Ismaily comentou que está bastante empolgado com o novo contrato. “as expectativas para a próxima temporada são as melhores possíveis, estou ainda mais motivado com a renovação de contrato e isso só demonstra a confiança que o Shakhtar deposita no meu futebol e eu espero corresponder à altura e conquistar muitos títulos no clube”, conclui.

Liga Premier Ucrânia, começará a temporada 2016/2017 em Agosto.