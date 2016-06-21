Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Palmeiras entra em campo nesta terça-feira, na arena, às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o América-MG, defender a liderança do Campeonato Brasileiro e consolidar a sua melhor arrancada como mandante desde 2003, quando o torneio passou a ser disputado por pontos corridos.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

No último sábado, a vitória alviverde sobre o Santa Cruz por 3 a 1 foi a quinta consecutiva do time de Cuca em casa. Antes, já havia superado Atlético-PR (4 a 0), Fluminense (2 a 0), Grêmio (4 a 3) e Corinthians (1 a 0).

CARTOLA FC: ESCALE O SEU TIME

A atual marca já igualou o melhor início de Brasileirão como mandante. Em 2011, a equipe de Luiz Felipe Scolari venceu Botafogo, Atlético-PR, Avaí, Atlético-GO e Santos, mas empatou com o Flamengo no sexto compromisso. Assim, uma vitória palmeirense contra o América nesta terça-feira faz o time de Cuca conquistar a sequência inédita.

Um dos fatores que aumentam o poder alviverde dentro de casa é a torcida. Pelo segundo ano consecutivo, o Verdão é o dono da segunda melhor média de público do campeonato. Em 2016, os palmeirenses registram a melhor ocupação do estádio (72%), com 30.906 torcedores por partida (veja o ranking).

Na Academia de Futebol, o discurso é de que o poder da equipe na arena pode ser um dos diferenciais do Palmeiras no Brasileirão. E Cuca parece ter entendido bem a força da sua equipe dentro do reformado estádio Palestra Itália.

Sob o seu comando, o Verdão só venceu em casa: cinco partidas no local e cinco vitórias: 4 a 0 sobre o River Plate, do Uruguai, 2 a 0 sobre o São Bernardo, 4 a 0 sobre o Atlético-PR, 2 a 0 sobre o Fluminense, 1 a 0 sobre o Corinthians e 3 a 1 sobre o Santa Cruz - o duelo contra o Grêmio, no Brasileirão, foi no Pacaembu por causa de um show na arena. Vem mais uma por aí?

Pontuação do Palmeiras nas seis primeiras rodadas como mandante na era dos pontos corridos, desde 2003:

2015 - 10 pontos

2014 - 7 pontos

2012 - 9 pontos

2011 - 16 pontos

2010 - 11 pontos

2009 - 14 pontos

2008 - 16 pontos

2007 - 8 pontos

2006 - 7 pontos

2005 - 12 pontos

2004 - 12 pontos

Próximo adversário: América-MG

Local: arena do Palmeiras, em São Paulo

Data e horário: terça-feira, 21h30 (horário de Brasília)

Escalação provável: Fernando Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Tchê Tchê e Thiago Santos; Róger Guedes, Vitinho (Fabricio) e Gabriel Jesus; Cristaldo

Pendurados: Matheus Sales, Gabriel Jesus, Zé Roberto, Thiago Santos e Moisés

Desfalques: Alecsandro, Gabriel e Arouca

Arbitragem: Péricles Bassols Pegado Cortez (Fifa), auxiliado por Clovis Amaral da Silva (aspirante à Fifa) e Cleberson do Nascimento Leite, todos de Pernambuco

Transmissão: Premiere e PFCI (com Odinei Ribeiro e William Machado)Tempo Real: GloboEsporte.com, a partir das 20h30