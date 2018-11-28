Presidente do River fala em "papelão" e pede para Boca jogar a final

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A final da Copa Libertadores da América de 2018segue rendendo muitas polêmicas. Nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa, o presidente do River Plate, Rodolfo D’Onofrio, alfinetou o Boca Juniors, pedindo para que a equipe xeneize entre em campo.

O Boca havia pedido para receber os pontos e ser declarado o campeão, mas D’Onofrio chamou os rivais para uma decisão dentro de campo.

“Deixem de apresentar papéis e venham jogar”, desafiou.

Além disso, o presidente falou em papelão e falta de valores para se referir ao imbróglio que as duas equipes enfrentam para chegar a um acordo em relação ao jogo.

“Não invente mais nada. Não continue gerando páginas de advogados que de nada servem. O que aqui serve é mostrar uma atitude ao mundo. É preciso ter valores na vida. Basta de vergonha e de papelão, o mundo está olhando. Sinto uma dor imensa. Chegaremos a um acordo o mais rápido possível”, acrescentou.

Os clubes estão esperando uma decisão da Unidade Disciplinar da Conmebol, em Assunção, depois das agressões aos jogadores do Boca na chegada ao estádio Monumental de Núñez, no último sábado. Os incidentes deixaram vários jogadores da equipe xeneize machucados, e isso provocou a suspensão da partida.