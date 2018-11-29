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Atletas e acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) de Campo Grande estão na procura de novo projeto esportivo e profissional para o próximo ano. Isto por conta do fim do apoio que a entidade vai dar para algumas das modalidades.

Por meio de nota, a UCDB disse que apenas 130 atletas serão mantidos nos quadros da universidade, principalmente nas modalidades de futsal masculino e feminino, vôlei feminino e esportes individuais, como judô, atletismo e natação.

"Por mais de 20 anos, a UCDB vem investindo quase que solitariamente no esporte universitário. São cerca de R$ 3 milhões por ano, que garantem a participação em campeonatos locais, estaduais e nacionais, bolsas para os atletas em diversas modalidades e pagamento do corpo técnico e infraestrutura. Esse tipo de investimento não vai acabar", esclareceu o reitor da instituição, padre Ricardo Carlos.

Alunos protestaram pelas redes sociais

Ainda de acordo com a nota da universidade, "em todo final de ano, são feitas avaliações em todas as áreas e que resultam determinadas readequações."

Entre as modalidades destacadas pelo próprio reitor, algumas como o vôlei masculino estão sem atividades desde o ano passado. E a administração já encerrara n início deste ano as atividades esportivas também do Colégio Dom Bosco,

Em 20 anos de atividades no esporte local, a UCDB venceu 14 vezes os Jogos Abertos de Campo Grande, além de formar atletas que representaram Mato Grosso do Sul no cenário esportivo nacional e internacional.

"No melhor momento do esporte universitário, onde o Governo do Estado, até em respeito e acreditar no trabalho desenvolvido, patrocinou nestes últimos quatro anos, todos os gastos com as viagens dos acadêmicos de todos os eventos disputados, recebemos essa decisão. A palavra lamentável ainda é fraca diante da decepção que estamos tendo neste momento", disse, ao site 'Esporte MS', Marcelo Ferreira, diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), autarquia sob responsabilidade do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Não presente na lista de modalidades que serão mantidas, o basquete foi um dos esportes que mais lamenta a decisão. Isso porque o time da universidade disputa a final da Conferência Norte do Novo Basquete MS contra o Sejuvel/Três Lagoas.

Handebol também não teve o seu futuro garantido em comunicado de reitor da UCDB (Divulgação)

A segunda partida do playoff está marcada para o próximo sábado, no Centro de Treinamento Municipal, e pode não acontecer, visto que o professor e técnico Ronaldo Monteiro é um dos demitidos. E o time campo-grandense venceu o primeiro jogo da série, definindo-se como favorito à conquista.

Atletas da universidade estão se manifestando nas redes sociais sobre a posição tomada pela reitoria da UCDB. Mesmo com a “palavra” de restruturação, a maioria diz que a situação é de não ter mais retorno. Os possíveis investimentos que estão sendo feitos nas estruturas nos campos podem ser um dos motivos de redução das bolsas. “Só que a atual reitoria parece não conhecer tudo o que foi feito nos últimos anos de levar o nome da entidade pelos quatro cantos do país. Muitos acadêmicos de outros estados só conhece aqui graças ao esporte”, comentou um dos contatos, ao site 'Esporte MS'.