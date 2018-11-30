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A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta sexta-feira (30) a tabela detalhada da edição 2019 da Copa São Paulo de futebol júnior, maior e mais tradicional competição de categoria de base do Brasil, que começa no dia 2 de janeiro. E os dois representaes de Mato Grosso do Sul terão partidas transmitidas pelas emissoras de TV que exibirão o torneio.

Atual campeão sub-19 do Estado,o Aquidauanense está no Grupo 29, que será sediado em Diadema, na Grande São Paulo. Estreia no dia 3, contra o Atlético-MG, rês vezes campeão da competição e principal favorito da chave, às 15h (de MS).

O clube de Aquidauana, com acesso garantido à primeira divisão do Estadual no próximo ano, volta a campo no dia 6, de novo às 15h, para enfrentar os donos da casa, o Água Santa. Somente seu último duelo na primeira fase, no dia 10, contra o Jacobina (BA) tem transmissão prevista pelo canal pago Sportv.

Segundo representante do Estado, o Sete de Dourados está no Grupo 23, em Osasco, também na região metropolitana paulistana. É justamente contra o Audax, clube dono da casa e presidido pelo pentacampeão e eterno ídolo corintiano Vampeta, o primeiro jogo, no dia 4. às 18h15.

Os douradenses voltam a campo no dia 7, às 16h30, para enfrentar o Fluminense, segundo maior campeão do torneio, com cinco troféus, em jogo com transmissão do Sportv. Encerra a participação na primeira fase três dias depois, diante do Parnahyba (PI), às 14h15.

A edição 2019 da Copa São Paulo terá 128 clubes. O atual campeão é o Flamengo. Nos próximos dias, a FPF divulgará as datas dos jogos e o regulamento do torneio, que inicia nos primeiros dias de janeiro e termina sempre no dia 25, data de aniversário da capital paulista, São Paulo.

Na edição deste ano da competição, o Comercial, um dos representantes do Estado, foi eliminado na primeira fase da disputa, apenas pelo critério de saldo de gols. O Corumbaense também caiu na fase de grupos, com campanha menos chamativa.

CONFIRA OS JOGOS DOS SUL-MATO-GROSSENSES NA COPINHA:

GRUPO 29

03-jan - qui 12:45 EC ÁGUA SANTA - SP JACOBINA EC - BA

03-jan - qui 15:00 ATLÉTICO MINEIRO - MG AQUIDAUANENSE FC - MS

06-jan - dom 12:45 JACOBINA EC - BA ATLÉTICO MINEIRO - MG Sportv

06-jan - dom 15:00 EC ÁGUA SANTA - SP AQUIDAUANENSE FC - MS

10-jan - qui 12:30 AQUIDAUANENSE FC - MS JACOBINA EC - BA Sportv

10-jan - qui 14:30 EC ÁGUA SANTA - SP ATLÉTICO MINEIRO - MG Sportv

GRUPO 23

04-jan - sex 18:15 GO AUDAX EC - SP SETE DE DOURADOS - MS

04-jan - sex 20:30 FLUMINENSE FC - RJ PARNAHYBA SC - PI Sportv / ESPN / Rede Vida

07-jan - seg 14:15 GO AUDAX EC - SP PARNAHYBA SC - PI

07-jan - seg 16:30 SETE DE DOURADOS - MS FLUMINENSE FC - RJ Sportv

10-jan - qui 14:15 PARNAHYBA SC - PI SETE DE DOURADOS - MS

10-jan - qui 16:30 GO AUDAX EC - SP FLUMINENSE FC - RJ Sportv

* OS HORÁRIOS SÃO DE MS