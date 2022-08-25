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COPA MUNDO DO FUTSAL

Serc/UCDB joga contra Taboão Magnus pelas quartas de final no Ginásio Guanadizão

Equipe da casa convoca a torcida nas redes sociais, em clima de confronto difícil

Judson Marinho

25/08/2022 - 18h00
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Com o fim da fase de grupos da Copa Mundo do Futsal, a equipe sul-mato-grossense Copagaz/Serc/UCDB que se classificou invicta com duas vitórias. Agora., vai encarar o Taboão Magnus, nesta quinta-feira(25), às 20h, no ginásio Guanandizão, pelas quartas de final da competição.

Apesar de uma boa campanha na primeira fase, vencendo por 6 a 0 a equipe do Pinocho da Argentina, conquistando um empate contra a Normanochka da Rússia em 2 a 2, e ganhando na quarta-feira (24) da Faculdade Sogipa por 7 a 3, a Serc/UCDB amargurou a segunda colocação do grupo A.

A vitória do Normanochka por 11 a 0 contra o time argentino, foi determinante para a equipe russa conquistar a liderança do grupo. A diferença no saldo de gols fez com que a Serc/UCDB caísse em confronto difícil contra a equipe Taboão Magnus, de São Paulo.

Segundo o técnico do Copagaz/Serc/UCDB, Luís Fernando Borges, o Nando, esta partida será um grande desafio para a equipe sul-mato-grossense.

"O confronto é muito difícil, com uma equipe muito boa. Mas também temos todas as condições de fazer um bom jogo, e buscar o resultado", declarou Nando em entrevista pós-jogo.

Favoritismo

A equipe do Taboão Magnus também terminou a fase de grupos invicta, com três vitórias pelo grupo B. A primeira partida contra a Juventas da Colômbia terminou com o placar de 8 a 0 para o Magnus. Na segunda partida o Taboão jogou contra a equipe brasileira ADEF(DF), e o resultado foi mais apertado, vitória por 5 a 3.

Na última rodada do grupo, o Taboão Magnus venceu o Futsal Pato Branco por 3 a 2. A equipe Paulista, que é atual campeã da Libertadores Feminina de Futsal, quase desistiu de disputar a Copa Mundo Futsal, em decorrência da morte da jogadora do clube, Pietra Medeiros, na última sexta-feira(19), vitima de hepatite autoimune.

Em decisão interna, comissão técnica e jogadoras decidiram participar da competição em homenagem a Pietra. O Taboão Magnus é uma das equipes favoritas ao título, além do Stein Cascavel(PR).

A Copa Mundo do Futsal é organizada pela empresa paranaense de artigos esportivos Mundo do Futsal, em parceria com a Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS) e com o apoio da Fundesporte.

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