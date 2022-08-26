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ELIMINAÇÃO

Equipe de MS cai nas quartas de final da Copa Mundo do Futsal

Azarão no confronto, a Copagaz/Serc/UCDB perdeu para o Taboão Magnus no Guanandizão

Judson Marinho

26/08/2022 - 17h45
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Duelo das quartas de final da Copa Mundo Futsal entre Copagaz/Serc/UCDB e Taboão Magnus, terminou com a derrota do time da casa por 2 a 0, nesta quinta-feira(25) no Ginásio Guanandizão em Campo Grande. Os gols da partida saíram cada um em um tempo de jogo.

Ainda na primeira etapa, Natalinha abriu o placar para o Taboão Magnus ao 12 minutos de partida. No segundo tempo, o gol que decretou a vitória da equipe Taboão Magnus, saiu em dois minutos após o intervalo, marcado pela Gabi.

O restante da partida, foi bem disputado entre as duas equipes, com o domínio maior da bola e das ações da Serc/UCDB, com o Taboão levando perigo nos contra-ataques. Mesmo tentando o primeiro gol com a entrada de goleira linha, a equipe da casa saiu do ginásio eliminada da competição.

Em entrevista ao final da partida, o técnico Luís Fernando Borges, "Nando" analisou a partida feita pelas atletas da Copagaz/Serc/UCDB."tenho que parabenizar as meninas pelo empenho, nossa equipe não está tão acostumada em jogar partidas assim em alto nível, podia ser melhor", declarou Nando.

O técnico ainda acrescentou sobre a utilização da goleira."A gente treinou a tentou colocar em pratica, mas as meninas já estavam cansadas, e no futsal é muito difícil mudar o jogo de uma hora para outra".

Semifinais

A competição Copa Mundo Futsal segue em Campo Grande, com jogos no Ginásio Guanandizão até neste sábado(27), dia da grande final. 

Na tarde desta sexta-feira(26), as equipes Normanochka da Russia, e a Female/Chapecó(BR) se enfrentam pelas semifinais da competição, às 17h. Mais tarde, o confronto mais aguardado da competição, duelo entre Taboão Magnus e Stein Cascavel, acontece às 19h, as duas equipes são os principais nomes do futsal feminino nacional.

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