Menino de 11 anos de Campo Grande tira figurinha rara do craque argentino Lionel Messi

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

As figurinhas especiais da Panini são o desejo dos colecionadores de álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar.

Apesar de não ter um espaço específico no álbum para ser colada, as figurinhas chamadas “Legend” ou “Rookie” estão sendo muito cobiçadas, e é sempre uma alegria quando alguém as encontra.

N H N, de 11 anos, teve a sorte grande de encontrar a figurinha especial de ouro do Messi, chamada "Legend Gold", em um dos pacotinhos.

Em entrevista ao Correio do Estado, N contou que é a segunda vez que ele se envolve com o hobby de figurinhas, já que colecionou na edição anterior, realizada na Rússia.

“Eu comprei vários pacotes e a especial veio em um pacote aleatório. Em 2018 não tive tanta sorte”, comentou.

N H N está animado para a Copa do Mundo, e disse que os amigos da escola também compraram álbuns e estão levando as figurinhas para trocar nos intervalos entre as aulas.

Apesar de ter tirado a figurinha do Messi, quando questionado sobre o argentino ser seu jogador preferido, N respondeu: “não, eu gosto do Mbappé. O meu favorito é o Mbappé”.

Além de Mbappé, N H N quer muito conseguir uma figurinha Legend de Neymar, craque da Seleção Brasileira.

Destaque da Copa de 2018

Kylian Mbappé, jogador francês que atua pelo Paris Saint-Germain, foi eleito o Melhor Jogador Jovem da Copa do Mundo de 2018, quebrando recordes:

Francês mais jovem a disputar uma partida em Copas do Mundo com 19 anos, cinco meses e 28 dias;

Jogador francês mais novo a balançar as redes em Copa do Mundo;

Na vitória por 4x3 sobre a Argentina, nas oitavas de final, marcou dois gols, se tornando o terceiro jogador mais jovem a marcar duas vezes em uma Copa do Mundo (atrás de Pelé, que tinha 17 anos em 1958, e Michael Owen, que tinha 18 anos em 1998);

Ainda no jogo contra a Argentina, se tornou o jogador mais jovem a marcar dois gols em uma partida eliminatória da Copa do Mundo desde Pelé (17 anos e 8 meses, nas semifinais da Copa do Mundo de 1958 contra a França);

Marcou um dos gols da Final em que a França venceu a Croácia por 4–2, tornando-se o jogador mais jovem a marcar um gol em uma final de Copa do Mundo desde Pelé, em 1958.

Figurinhas especiais

Para esta edição da Copa do Mundo do Catar, a Panini produziu 80 figurinhas extras, de 20 jogadores.

Elas são divididas em “Legends” e “Rookies”, e variam em cores que mostram seu grau de raridade.

A menos rara é a bordô, que pode ser encontrada em 1 a cada 190 envelopes.

Depois dela, vem a bronze, encontrada em 1 a cada 317 envelopes.

A versão prata pode ser encontrada em 1 a cada 950 pacotes e a ouro, mais difícil de encontrar, está em 1 a cada 1900 envelopes.

Assine o Correio do Estado.