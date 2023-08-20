Ônibus com torcedores do Corinthians capota deixa 7 mortos em MG

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Na madrugada deste domingo, 20, sete pessoas morreram em um capotamento com um ônibus de torcedores do Corinthians, em Igarapé, Minas Gerais. O acidente ocorreu na altura do km 525 da rodovia Fernão Dias, na descida da serra.

O veículo capotou às 2h50, enquanto retornava para São Paulo. No total, havia 43 passageiros, e sete morreram no local.

A torcida havia viajado para ver o time jogar contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na noite do sábado (19). Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, antes de atingir um barranco e capotar, o condutor do veículo teria gritado que o ônibus estava sem freio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, seis pessoas recusaram atendimento médico e outras 27 foram conduzidas por unidades de resgate dos bombeiros, Samu e Polícia Militar.

O Corinthians se solidarizou com os familiares das vítimas em comunicado nas redes sociais.