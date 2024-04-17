Confira quanto a Copa do Brasil de 2024 vai pagar em premiações

A CBF aumentou os valores das premiações da Copa do Brasil para esta temporada. Dessa forma, o campeão pode ganhar até R$ 96,39 milhões, caso esteja na competição desde a primeira fase.
O reajuste em relação aos valores de 2023 ficou em 5%. A CBF arredondou a porcentagem considerando que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou o ano passado em 4,62%.
O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será realizado nesta quarta-feira (17). A partir desta fase os confrontos passam a ser de ida e volta, com a ordem dos mandos de campo definida também por sorteio.
As equipes que continuam na briga pelo título são: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Ceará, Cuiabá, Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.
AS PREMIAÇÕES DA COPA DO BRASIL 2024
- Primeira fase (80 clubes)
Grupo 1: R$ 1,47 milhão
Grupo 2: R$ 1.312.500
Grupo 3: R$ 787,5 mil
- Segunda fase (40 clubes)
Grupo 1: R$ 1,785 milhão
Grupo 2: R$ 1,47 milhão
Grupo 3: R$ 945 mil
- Terceira fase (32 clubes) - R$ 2,205 milhões
- Oitavas de final (16 clubes) - R$ 3,465 milhões
- Quartas de final (8 clubes) - R$ 4,515 milhões
- Semifinais (4 clubes) - R$ 9,45 milhões
- Final (Vice-campeão) - R$ 31,5 milhões
- Final (Campeão) - R$ 73,5 milhões